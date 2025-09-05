Por qué Trump quiere convertir a la USCIS en una agencia armada

La comunidad migrante manifestó preocupación este comienzo de septiembre, cuando Donald Trump confirmó que la USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración), que usualmente se dedica a tramitar visas y green cards , ahora contará con un comando armado .

El Registro Federal acaba de darle a USCIS el permiso para formar equipos de agentes encargados de hacer cumplir las normas de inmigración y detener a quienes no las cumplan. La entidad, normalmente conocida por procesos administrativos, podrá emitir órdenes de arresto por la portación de armas de fuego.

No actúa en solitario. Agencias como ICE, la oficina de investigaciones especiales HSI y la división de deportaciones EROC podrán enfocarse en luchar contra la delincuencia transnacional.

Autoridades defienden la decisión, pues aseguran que el equipo es necesario para sancionar las faltas civiles y penales de su jurisdicción.

El origen del cambio

Esta medida viene de un motivo claro. La administración de Trump ya tiene una cifra en mente: Un millón de deportaciones en su primer año al mando. A pesar de que estas han aumentado considerablemente en los últimos meses, todavía no se acerca a ese número.

Su plan es capacitar agentes especiales para que puedan ejercer las facultades antes de que la ley entre en vigor.

El gobierno se ha apoyado con organizaciones como el FBI, la DEA, y el Servicio Secreto para encontrar y enjuiciar a cualquiera que rompa las reglas migratorias. 2025 batió récord: Es la primera vez en la historia de EE.UU. que se utilizan agentes federales para llevar a cabo deportaciones masivas.

Barreras en el plan

En Washington D. C., la magistrada Jia M. Cobb, afirmó que las deportaciones aceleradas no aseguran un proceso digno para los detenidos. Asimismo, la Corte Federal suspendió temporalmente las deportaciones que no pasaban primero por una audiencia judicial. Todo esto, siendo un obstáculo para Trump.

Especialistas en el asunto han expresado su preocupación. Advierten que estas medidas podrían formar una fuerza nacional de deportaciones con un poder “impensable”. Allan Orr, un abogado migratorio en Florida mencionó que no solo es alarmante, también es ilegal.

No se contuvo en las redes sociales. Citó el artículo 451 de la Ley de Seguridad Nacional, resaltando que la USCIS concede solicitudes, no organiza redadas.

El bloqueo del fraude migratorio

Joe Edlow, titular de USCIS, explicó en una entrevista con el Wall Street Journal que la nueva regla busca impedir trámites migratorios fraudulentos. Insiste en que tendrá un efecto disuasivo en quien se atreva a romper la ley.

No es del todo asertivo, ya que el medio le recordó que USCIS ya tiene un departamento de investigación de fraudes, se trata de la unidad de Detección de Fraude y Seguridad Nacional. En contraste, afirma que los agentes no pueden portar armas o arrestar a nadie. Edlow comentó que la agencia planea entrenar a 200 agentes y serán distribuidos en todo el país.