Este viernes, 5 de septiembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para modificar el nombre del Departamento de Defensa . El deseo del presidente es volver al título militar que la entidad recibió entre 1789 y 1947: el Departamento de Guerra .

Hace unos días, el 25 de agosto, en una reunión con su homólogo coreano Yoon Suk-yeol, Trump mencionó que prefería un nombre como este, más agresivo y militar, ya que sirve para reafirmar todas las victorias en combate del siglo pasado.

Quien propuso esta idea originalmente fue secretario de Defensa, Pete Hegseth. Solamente comentó al aire esta opción, sin mencionar los cambios institucionales y el funcionamiento del Pentágono que representaría.

Esta área de la administración estadounidense está inherentemente relacionada con la guerra y operaciones militares. Pero, en 1947, decidieron modificar su nombre por “Defensa” con el objetivo de presentar una imagen más diplomática durante la época de la Guerra Fría.

Pero los tiempos de disputas ideológicas directas y el cuidado por la reputación y relaciones públicas ya han quedado muy atrás para Trump. La cuestión es que, según reporta BBC, está no es una decisión que necesita la aprobación del presidente.

Son los congresistas quienes no solo crean los departamentos ejecutivos, sino también quienes tienen voz en modificaciones legales como esta.

Analistas indican que probablemente Pete Hegseth desconozca las limitaciones de su jefe, dado que, en la graduación de nuevos oficiales del Fuerte Benning, aseguró que este cambio seguía en marcha.

El cambio de nombre no solo representa un cambio en la imagen de la institución, promocionando al departamento como una entidad de extensa preparación militar y determinación. Para Trump y Hegseth, es un error solo mostrar las capacidades defensivas de Estados Unidos, sin socializar su habilidad para la guerra.