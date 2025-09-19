Estructura criminal supuestamente utilizaba empresas de mensajería para enviar droga a Australia

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 19 de septiembre que siete personas fueron enviadas a juicio por tránsito internacional de estupefacientes y asociaciones delictivas.

Según el MP, la acusación y las evidencias presentadas por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad permitieron que el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal resolviera que los sospechosos deben enfrentar a la justicia.

Se trata de Omar G., Nelson P., Fredy L., Rony L., José T., Gerson L. y Álvaro M., quienes fueron detenidos durante el #OperativoNapoliAustralia, desarrollado el 15 de julio del 2024, afirmó el ente investigador.

“De acuerdo con la investigación desarrollada por la fiscalía, los acusados integraban una estructura criminal dedicada a la utilización de empresas de mensajería para el envío de paquetes con productos modificados que, en su interior, contenían cocaína”, según el MP.

Los paquetes eran enviados hacia Estados Unidos y, mediante escalas en otros países —entre ellos, Hong Kong—, llegaban a Australia como destino final, explicó la fiscalía.

Modus operandi

De acuerdo con el MP, el modus operandi consistía en adquirir diversos productos que posteriormente eran modificados para rellenarlos con droga.

Los paquetes eran trasladados por mensajeros hasta las empresas de mensajería, desde donde se enviaban hacia los destinos internacionales, agregó el MP.

Añadió que la investigación también permitió establecer que, al momento de presentar los paquetes en los servicios de encomienda, los mensajeros utilizaban documentos falsificados para consignar la información en las guías de envío.

