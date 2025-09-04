Fingen embarazo para evitar revisión en cárcel Renovación 1 y les descubren marihuana y teléfonos en partes íntimas

Tres mujeres fueron detenidas por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) cuando intentaban introducir marihuana y teléfonos móviles al Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, ubicado en Escuintla, informó este jueves 4 de septiembre la Policía Nacional Civil (PNC).

El hecho ocurrió cuando las mujeres llegaron al centro penitenciario y manifestaron estar en estado de gestación, con el objetivo de evadir el escaneo corporal obligatorio que se aplica antes del ingreso.

Según las autoridades, esta fue una maniobra deliberada para evitar la detección de los objetos ilícitos que llevaban ocultos en sus partes íntimas.

Durante la inspección visual y física, los agentes descubrieron que las mujeres escondían envoltorios de marihuana y aparatos telefónicos entre sus prendas íntimas.

El hallazgo confirmó la intención de vulnerar los controles de seguridad del penal, considerado uno de los más resguardados del país.

Las detenidas fueron identificadas como Lilian “M”, de 39 años, y las hermanas Ana “X”, de 28, y Sandra “X”, de 30. Las tres fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para enfrentar cargos relacionados con el ingreso de objetos prohibidos a un centro de detención.

De acuerdo con la información preliminar, las mujeres formarían parte de una red que se dedica a introducir ilícitos en diversos centros penitenciarios bajo la modalidad de “encomiendas”.

Las investigaciones continúan para establecer posibles vínculos con estructuras criminales que operan desde las cárceles.

Las autoridades recordaron que el protocolo de ingreso a las prisiones incluye dispositivos de escaneo corporal no invasivo, así como inspecciones físicas, precisamente para evitar el ingreso de objetos que puedan facilitar la comunicación ilegal o el consumo de drogas dentro del sistema penitenciario.