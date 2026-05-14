“Quien decidió romper quórum fui yo”: Luis Contreras explica freno a ley contra el lavado de dinero

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, aseguró que llegó a la sesión plenaria del pasado 12 de mayo convencido de que la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo sería aprobada, debido a los consensos alcanzados previamente entre bancadas y sectores técnicos.

Según explicó en Prensa Libre Radio, tras la aprobación en tercera lectura se abrió un período para que los diputados presentaran observaciones y propuestas. Luego se instaló una mesa técnica con participación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), la Comisión de Economía y representantes de UNE, Vamos, Cabal y VOS.

De ese proceso surgieron 12 enmiendas y dos artículos consensuados, firmados por las bancadas participantes, que eran los únicos cambios previstos para aprobarse ese día en el pleno.

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Acuerdo era no aceptar enmiendas de curul

Contreras indicó que existía un acuerdo político para no aceptar enmiendas de curul, con el fin de evitar modificaciones de última hora sin revisión técnica.

Sin embargo, mientras se buscaba reunir el quórum necesario, un grupo de diputados conformó una “mesa paralela” que regresó horas después con nueve nuevas enmiendas.

De esas propuestas, cuatro modificaban acuerdos ya consensuados y cinco introducían cambios de fondo a la normativa.

“Quien rompió quórum fui yo”

El presidente del Congreso sostuvo que fue él quien tomó la decisión de romper el quórum para impedir que esas enmiendas fueran conocidas en el pleno. “Quien decidió romper quórum fui yo”, afirmó.

Explicó que aprobar cambios no consensuados podía comprometer el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y dejar la ley incompatible con estándares internacionales de prevención del lavado de dinero.

También rechazó versiones que atribuían la suspensión de la sesión a presiones externas. “No me dejo llevar por nadie”, expresó, al tiempo que ofreció disculpas por la medida.

“Quien decidió romper quórum fui yo. No me dejo llevar por Movimiento Semilla ni por nadie. Tomé la decisión porque consideré que era lo mejor para el país y para proteger la ley contra el lavado de dinero” Luis Contreras, presidente del Congreso de la República (2026-2027)

Bancadas señaladas y división legislativa

Sobre la denominada mesa paralela, Contreras indicó que en ella participaron diputados de Vamos, Valor y UNE, aunque aclaró que aún no conoce qué legislador presentó cada propuesta específica.

Reconoció, además, que actualmente el Congreso está dividido.

Detalló que existen alrededor de 90 votos firmes a favor de la ley, pero todavía faltan 27 apoyos para alcanzar la aprobación.

Pese a ello, afirmó que percibe voluntad política general para sacar adelante la normativa.

Los cambios que generaron alarma

Entre las enmiendas que motivaron la ruptura del quórum, Contreras destacó un cambio relacionado con las transacciones sospechosas.

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El texto original obliga a las entidades financieras a reportar operaciones sospechosas, aunque no lleguen a concretarse. Una de las propuestas buscaba eliminar esa obligación cuando la transacción no se consumara.

Para Contreras, esto representaba un cambio de fondo porque alteraba mecanismos esenciales de prevención.

Un segundo punto discutido fue la definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Entre las propuestas se encontraba reducir de cinco años a uno el período en que una persona mantiene esa condición tras dejar un cargo público, además de limitar el alcance de familiares incluidos en esa categoría.

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Como tercer punto, también expresó preocupación por una enmienda que modificaba la tipificación del delito de lavado de dinero, lo que calificó como un cambio “totalmente de fondo”.

El presidente del Congreso reconoció que algunas propuestas contenían aspectos positivos, como una reforma al artículo 52 para fortalecer funciones de capacitación de la IVE, aunque insistió en que faltó consenso técnico y político.

Cuándo se volverá a abordar la ley del lavado en el Congreso

Contreras informó que convocó a jefes de bloque para el 18 de mayo, con participación de la Comisión de Economía, la IVE y la ABG, para revisar nuevamente las propuestas presentadas. Indicó que allí podrá determinarse qué bancada impulsó cada modificación.

Finalmente, anunció que llamará al pleno el 2 de junio para discutir exclusivamente la ley contra el lavado de dinero y, si fuera necesario, continuar el debate el 3 de junio.

“Sé que en el fondo todos los diputados quieren aprobar la ley”, afirmó Luis Contreras. El presidente del Congreso reconoció que los legisladores no se oponen a la ley contra el lavado de dinero, sino que buscan introducir cambios. Añadió que uno de los principales problemas en el Legislativo es que muchos no leen las iniciativas y desconocen que Guatemala ya cuenta con normas vigentes sobre la materia, aprobadas en 2001 y 2005, las cuales señaló que son más estrictas que la propuesta actualmente en discusión.