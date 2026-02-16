Gafilat revela que cuatro tipologías de lavado de dinero movieron más de Q5 mil millones en Guatemala

Cuatro tipologías de lavado de dinero fueron identificadas en Guatemala por un monto que alcanzó los Q5 mil 195 millones, equivalentes a unos US$679 millones, correspondientes al 2023-2024, según el informe publicado recientemente por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) diciembre del 2025.

El Informe de Tipologías Regionales incluye la presentación de 53 casos en la región, los cuales ilustran la manera de operar de las organizaciones criminales, así como los productos y sectores empleados para lavar activos. El documento se basa en hechos reales, aunque aclara que los datos que pudieran individualizar situaciones, personas, lugares u otros elementos fueron modificados para evitar señalamientos, perjuicios o violaciones a derechos fundamentales.

El país se presentó cuatro estudios relacionados con el lavado de dinero, que detallan el diagrama de operación, el rastreo de los fondos y la tipología utilizada: la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la corrupción, el narcotráfico y la estafa.

Estos casos fueron aportados por las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), como parte de un ejercicio que se realiza cada dos años entre los países miembros del Gafilat, con el objetivo de examinar los esquemas de lavado, generar alertas y fortalecer la prevención.

Rutas del dinero revelan delitos y sectores vulnerados

En el informe del Gafilat —de carácter público—, Guatemala presentó cuatro casos en los que se explica la operación, las señales de alerta que se activaron y un diagrama sobre el flujo involucrado en el lavado de dinero, conocido comúnmente como “el rastreo o ruta del dinero”.

En cada uno de los expedientes se determinan los delitos, los montos involucrados y los sectores vulnerados, un ejercicio realizado por técnicos especialistas.

Guatemala denunció Q33 mil millones por lavado en tres años

En el caso de Guatemala, según el documento, se presentan tipologías vinculadas con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la corrupción, el narcotráfico y la estafa, que en conjunto alcanzan los Q5 mil 195 millones.

Las estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), equivalente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), detallan que en el 2023 el monto denunciado ante el Ministerio Público fue de Q8 mil 203.4 millones y, en el 2024, de Q9 mil 133.3 millones, lo que suma Q17 mil 336.7 millones en esos dos años.

Solo en el 2025, el monto denunciado alcanzó los Q15 mil 967.2 millones.

En el período 2023-2025, las cifras de la IVE detallan que el monto total denunciado por lavado de dinero asciende a Q33 mil 303.9 millones, lo que equivale a un promedio anual de Q11 mil millones.

En ese contexto, Guillermo Díaz Castellanos, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), declaró que las estadísticas de los montos denunciados pueden considerarse apenas una parte de lo que realmente ocurre en Guatemala, aunque el alcance auténtico de la situación sigue siendo desconocido.

El académico coincide con las tipologías reveladas en el informe del Gafilat, al señalar que el país enfrenta delitos de cuello blanco —como la corrupción— y actividades vinculadas con el crimen organizado de alto volumen, como el narcotráfico, y no delitos de baja cuantía, como la extorsión o el narcomenudeo.

Centroamérica repite patrones de lavado

El estudio también incluye casos de países de Centroamérica sobre los métodos y patrones detectados, entre los cuales destaca Panamá, con esquemas de corrupción, extorsión mediante estructuras complejas, comercio ilegal de especies y comercialización de especies forestales en peligro de extinción.

En El Salvador, se reporta el tráfico de migrantes mediante la simulación de turismo; en Honduras, la trata de personas con fines de explotación sexual a través de agencias fachada, así como otro caso de trata por medio de redes sociales.

En Nicaragua, se documenta el tráfico de ilícitos, incluyendo estupefacientes y sustancias psicotrópicas, además de actividades relacionadas con el crimen organizado.

En Costa Rica, se señala el uso de criptomonedas para cometer estafa, fraude y falsificación.