Organizaciones multicriminales lavaron Q3 mil 856 millones; autoridades urgen nueva ley para evitar lista gris

La Intendencia de Verificación Especial (IVE), que funciona como la UIF en Guatemala, presentó un informe consolidado sobre las tipologías identificadas entre el 2024 y el 2025, en el marco de la próxima evaluación mutua que llevará a cabo el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Actualmente, la Comisión de Economía del Congreso de la República discute y analiza la iniciativa 6593, denominada “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”. Se espera que pronto entre en etapa de dictamen por parte de los diputados que integran las comisiones de Economía y Finanzas.

Si Guatemala no muestra avances normativos que modernicen la legislación vigente ni progreso en algunos casos, se corre el riesgo de ser incluida en la lista gris, como se denomina a los países poco cooperantes en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT).

Parte de los expedientes y estadísticas presentados este 12 de febrero por la IVE, entidad adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), serán incluidos en la evaluación mutua con base en la normativa vigente. Sin embargo, las autoridades reiteraron la urgencia de aprobar el nuevo marco legal durante una conferencia de prensa.

Denuncian lavado por Q16 mil millones

El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Saulo De León Durán, explicó que, durante el 2025, se denunció un monto de Q16 mil millones, lo que representa un incremento del 74% en comparación con el 2024, cuando se reportaron Q9 mil 133 millones.

La IVE, al realizar los análisis y el rastreo de dinero, logró determinar siete posibles delitos precedentes que, durante ambos ejercicios, concentraron los montos denunciados y cuyos expedientes fueron trasladados a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público.

Según documentos de la biblioteca pública del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), se define como tipología la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a fondos de procedencia lícita o ilícita, y transferirlos entre personas o lugares para financiar sus actividades delictivas.

Narcotráfico concentra 38% del dinero denunciado

Por delitos relacionados con el narcotráfico, el monto denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) creció 27% interanual, al situarse en Q6 mil 130 millones, lo que equivale al 38% del total reportado.

Saulo De León Durán, titular de la Superintendencia de Bancos, indicó que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) logró identificar un nuevo fenómeno criminal que no se había detectado anteriormente ni en las señales de alerta ni en los flujos de diagrama. Se trata de organizaciones multicriminales que representan una amenaza para el sistema.

Bajo este fenómeno, es decir, el de las organizaciones multicriminales, se denunció un monto de Q3 mil 856 millones, detectado el año pasado y que no se registraba en el 2024.

En tercer lugar, figuran los delitos relacionados con la corrupción, con Q3 mil 854 millones, lo que representa una variación negativa del 28%.

Respecto de los delitos tributarios, como la defraudación y evasión de impuestos, se reportaron Q1 mil 452 millones, lo que significa un aumento del 169%. En cuanto a la trata de personas, se denunciaron Q227 millones, con una caída del 66% interanual.

Los delitos de estafa crecieron 101%, con un monto denunciado de Q275 millones. El superintendente afirmó que se detectó una alta incidencia de grupos criminales que operan en Colombia.

Asimismo, la IVE reportó un incremento en los delitos de extorsión, con Q62 millones (54%), y en otras tipologías, con Q108 millones.

El superintendente de la SIB, Saulo de León y Juan Carlos Monroy Véliz, intendente de Verificación Especial comparten las nuevas tipologías de lavado de dinero en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía SIB).

Organizaciones multicriminales lavan en Guatemala

De las tipologías dadas a conocer por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), Saulo De León Durán expresó su preocupación por el surgimiento de las organizaciones multicriminales, lo que indica que se estaría utilizando a Guatemala como un centro específico para el lavado de dinero a escala global, ya que existe la infraestructura necesaria para recolectar, revisar y analizar información financiera.

Las organizaciones multicriminales, por lo general, lavan dinero ilícito proveniente de actividades como narcotráfico, corrupción y extorsión. Utilizan esquemas de colocación, diversificación e integración, mediante compañías fantasma o espejo en distintos sectores, con el objetivo de brindar apariencia legal a los fondos.

En Guatemala, según la IVE, se logró establecer que estas estructuras habrían lavado dinero para organizaciones dedicadas al narcotráfico y a la corrupción, como se evidenció en los diagramas presentados durante la conferencia de prensa.

Uno de los casos ejemplificados corresponde a depósitos en efectivo, producto del narcotráfico, que fueron entregados a “profesionales” del lavado, quienes luego trasladaron los fondos hacia países asiáticos.

Otro caso involucró fondos públicos producto de la corrupción, que llegaron también a esos intermediarios. En estos esquemas se identificaron coincidencias en socios fundadores, notarios y firmantes de cuentas, así como en entidades recién creadas.

En los delitos de extorsión y estafa, la IVE logró diagramar que el cobro del chantaje y los pagos de las víctimas iban dirigidos a una misma persona, quien posteriormente transfería el dinero a terceros. Estos realizaban operaciones simultáneas entre sí, con retiros en cajeros automáticos y pagos a proveedores de servicios de activos virtuales.

Durante la conferencia, se presentó un esquema de corrupción en el cual tres personas cambiaron cheques por efectivo, provenientes de fondos públicos, y lograron recibir Q81 millones. La IVE presentó nueve denuncias por este caso.