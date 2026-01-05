Criptomonedas ya figuran en lavado de dinero; delito que en 2025 alcanzó el récord de Q15 mil millones

De enero a diciembre de este año, los avisos, alertas y montos relacionados con operaciones de lavado de dinero se incrementaron sustancialmente, en especial en casos complejos, informó la Intendencia de Verificación Especial (IVE), entidad adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB).

En el 2025 se identificó un monto denunciado de Q15 mil 176.5 millones, un 70% mayor al reportado en el 2024, cuando ascendió a Q9 mil 133 millones.

“En el 2025, las estadísticas presentaron un comportamiento al alza. En comparación con años anteriores, destaca el monto denunciado de Q15 mil 176.5 millones, que representa un incremento de más del 70% respecto del 2024”, indicó la IVE.

La entidad explicó que los casos abordados incluyeron estructuras complejas, con múltiples operaciones financieras y no financieras, lo que derivó en la presentación de expedientes ante la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP).

La concentración de estas carpetas de investigación se generó en el marco de procesar, recibir y analizar información vinculada con operaciones de recursos provenientes de la economía subterránea. En estos casos se activaron alertas, se emitieron reportes oficiales y se presentaron denuncias contra los sujetos procesales.

“Los resultados obtenidos se deben a la planificación estratégica impulsada por la SIB, que incluye el uso de herramientas tecnológicas y análisis de datos, así como la formación y certificación de los analistas operativos. Esto permitió optimizar recursos y automatizar procesos”, justificó la IVE, al responder una consulta de Prensa Libre.

Las estadísticas indican que del 2021 al 2025, el monto denunciado por lavado de dinero es de Q42 mil 552 millones.

Crimen organizado usa efectivo y empresas para lavar

La IVE indicó que, de acuerdo con lo establecido en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, una de sus funciones es analizar la información obtenida de las personas obligadas, con el fin de confirmar la existencia de Reportes de Transacción Sospechosa (RTS). En este ejercicio se lograron identificar tres tipologías o comportamientos que sobresalieron.

Consultada sobre estas tipologías, la Unidad de Inteligencia Financiera precisó que “el análisis de la información permite advertir patrones y comportamientos financieros que podrían asociarse con actividades vinculadas al narcotráfico, la corrupción y la defraudación tributaria”.

Según explicó, estas operaciones se ejecutan mediante: “el uso intensivo de efectivo; la canalización de recursos a través de estructuras societarias; la fragmentación y movilización de fondos para dificultar su trazabilidad; la adquisición de bienes de alto valor sin respaldo económico claro, y la transferencia de recursos al exterior sin justificación comercial o fiscal suficiente”.

La cantidad de personas involucradas es de dos mil 485, superior a las mil 596 registradas el año pasado.

Criptoactivos ya figuran en alertas por lavado

En el balance dado a conocer por la IVE ya se reportan avisos sobre el uso de criptoactivos para el blanqueo de dinero.

Al explicar por qué se incrementó el monto denunciado este año ante la Fiscalía, en comparación con el 2024, la Intendencia señaló tres causas principales, en el siguiente orden:

La primera está relacionada con el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la IVE, mediante formación, capacitación y certificación de sus analistas operativos en ciencia de datos y el uso de herramientas tecnológicas, lo cual ha permitido automatizar procesos y optimizar la labor.

La segunda razón corresponde al aumento en la cantidad de Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) analizados por denuncia. Según la IVE, esto ha permitido identificar redes y estructuras más grandes y complejas, que movilizan capitales posiblemente de origen ilícito, lo que incide directamente en el monto denunciado.

En tercer lugar, se destaca la proliferación de amenazas emergentes, como estructuras de fraude y extorsión en distintas modalidades, que emplean diversos canales para captar víctimas —como redes sociales e internet—, además del uso de criptoactivos para ocultar fondos generados. También se reporta un mayor flujo de dinero vinculado a posibles delitos precedentes como narcotráfico, corrupción, defraudación tributaria, entre otros.

Promedio de RTS fue de Q6 millones por caso

Las estadísticas de los Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) pueden considerarse como la punta del iceberg del fenómeno de lavado de dinero en el país, cuyo verdadero alcance se desconoce, afirmó Guillermo Díaz Castellanos, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL).

Díaz Castellanos explicó que el aumento del 70% en los montos denunciados por la IVE por lavado de dinero en el 2025 es casi siete veces mayor al reportado en el 2024, y que su comportamiento se asemeja al registrado en el 2023, cuando también se observó un incremento superior al cien por ciento en las cifras denunciadas.

El incremento en las denuncias es cercano a Q6 mil millones e involucra a casi mil personas, lo que da un promedio de Q6 millones por denuncia de transacción sospechosa.

“Ese dato indica que se trata de empresas o personas que, de pronto, aumentaron su actividad bancaria de manera exponencial y no congruente con su perfil económico, sin poder evidenciar de forma fehaciente el origen del dinero”, señaló el investigador.

Aseguró que se estaría frente a delitos de cuello blanco, como corrupción, o vinculados al crimen organizado de alto volumen, como el narcotráfico, ya que no se trataría de delitos de baja cuantía como la extorsión o el narcomenudeo.

Denuncias por lavado suben en víspera de cambios legales

El investigador afirmó que resulta sintomático que el aumento en el monto denunciado ocurra en un contexto en el que se promueve una reforma a la Ley contra el Lavado de Dinero, que volvería más rígida su aplicación.

“Se puede interpretar que se intenta bancarizar dinero bajo la normativa actual, antes de que los requisitos se tornen más estrictos. También es curioso que este fenómeno ocurra en la antesala de cambios previstos para el próximo año en las instituciones encargadas de aplicar la ley”, remarcó.

Anticipó que este comportamiento podría mantenerse en el 2026, previo a la aprobación de las reformas planteadas.

“La Superintendencia de Bancos cumple con su función de reportar las transacciones sospechosas, pero la fase de averiguación corresponde al Ministerio Público. Al Organismo Judicial le compete decretar la extinción de dominio si se comprueba la comisión del delito de lavado de dinero”, añadió Díaz Castellanos.