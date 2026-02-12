SIB detecta aumento récord en operaciones ilícitas y alerta por evaluación del Gafilat

La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que, durante el 2025, se denunciaron aproximadamente Q16 mil millones vinculados a posibles operaciones ilícitas, lo que representa un incremento del 74% en comparación con el 2024.

Según la entidad, las denuncias fueron presentadas a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y están relacionadas con posibles delitos precedentes, como narcotráfico, corrupción y un fenómeno que ha cobrado especial relevancia en los últimos años: las organizaciones multicriminales.

De acuerdo con la SIB, estas estructuras reflejan la evolución de redes criminales transnacionales, caracterizadas por elevar la complejidad de las transacciones financieras, recurrir al uso de testaferros, activos virtuales y transferencias hacia países de Oriente, lo que dificulta su rastreo.

El superintendente de Bancos, Saulo De León Durán, reiteró que la prevención y el combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo constituyen un esfuerzo de país y no la responsabilidad exclusiva de una institución.

“El combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país”, enfatizó. En ese contexto, subrayó que se trata de un ecosistema en el que participan el sector público y privado, profesionales y usuarios en general, donde cada actor cumple una función clave en la protección de la integridad del sistema financiero.

Evaluación internacional en el 2027

La SIB recordó que, en febrero del 2027, Guatemala recibirá una visita de preevaluación de alto nivel por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), como parte del proceso de Evaluación Mutua.

Esta misión verificará el marco legal vigente y la forma en que el país previene, detecta y sanciona los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Las autoridades enfatizaron que la evaluación no se realiza a una institución específica, sino al Estado de Guatemala en su conjunto.

Ante este escenario, la Superintendencia considera indispensable que el país cuente con un marco legal moderno y alineado con estándares internacionales.

En ese sentido, la iniciativa 6593, denominada “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, busca fortalecer la trazabilidad de los recursos, robustecer la cooperación interinstitucional y brindar mayor seguridad jurídica a quienes actúan conforme a la ley.

Las autoridades advirtieron que, de no aprobarse esta norma, Guatemala podría exponerse al riesgo de ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), lo que podría traducirse en mayores costos financieros, menor competitividad y efectos económicos en variables como empleo e inflación.

Finalmente, la Superintendencia de Bancos reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo el sistema nacional, en coordinación con instituciones del Estado y organismos internacionales, con el objetivo de consolidar un marco moderno y efectivo que proteja la integridad del sistema financiero supervisado y fortalezca la confianza en el país.