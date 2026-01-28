¿Por qué urge que se apruebe la iniciativa de ley contra el lavado de dinero y la presión por revisiones internacionales?

Los legisladores que integran la Comisión de Economía del Congreso de la República brindaron una hoja de ruta para el proceso de discusión y análisis de la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, la cual enfrenta tiempos cruciales para su aprobación.

Exactamente en un año, Guatemala será evaluada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en cuanto al cumplimiento de una norma actualizada en materia de prevención del lavado de dinero.

Mientras tanto, representantes de la CFG y autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB) urgieron la aprobación de la ley, debido a los riesgos que implica no contar con un marco actualizado.

La iniciativa 6593 busca modernizar las disposiciones legales vigentes para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y actualmente se encuentra en análisis dentro del Organismo Legislativo.

“Durante esta jornada hemos abordado, desde distintos ángulos, un mismo desafío: cómo fortalecer la capacidad del Estado y del sistema financiero para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, sin afectar el desarrollo económico ni la inclusión financiera. Ese equilibrio es complejo, pero absolutamente necesario”, declaró Luis Fernando Samayoa Delgado, segundo vicepresidente de la CFG, durante el foro “Prevención de Lavado de Dinero y Otros Activos”.

El directivo explicó que la iniciativa 6593 no surge de la coyuntura política ni de la agenda de un sector específico, sino que es el resultado de un proceso de país que se ha venido construyendo durante varios años, a partir de evaluaciones técnicas, recomendaciones internacionales y la experiencia acumulada del propio sistema financiero nacional.

Ley antilavado entra en fase clave

Durante el foro, los diputados Jorge Ayala y Felipe Barrera, integrantes de la Comisión de Economía, presentaron una hoja de ruta sobre los avances en la discusión de la iniciativa de ley, que busca brindar certeza en su fase de aprobación por el Congreso, e incluso podría ser tramitada de urgencia nacional, debido a los plazos.

En la actividad, los legisladores expusieron el alcance que tendrá la actualización en cumplimiento de las 40 recomendaciones de Gafilat, previo a la visita de evaluación.

Indicaron que en las mesas técnicas ya se cuenta con un borrador de la ley, el cual fue distribuido entre los miembros de la referida sala para su análisis. Asimismo, fue convocada una sesión para este miércoles 28 de enero, con el objetivo de avanzar en la discusión.

Reiteraron que la iniciativa actualiza las normas vigentes desde el 2001 y el 2005, y que la nueva ley incorpora recomendaciones de Gafilat durante estos 25 años, en aspectos como el uso de criptomonedas o tecnologías que generan nuevas figuras de personas obligadas, así como las diligencias debidas con los usuarios con quienes se realizan las operaciones.

Ayala afirmó que se buscarán acuerdos en la Comisión de Economía para lograr un dictamen en las próximas dos reuniones, en las cuales se recibirán aportes y recomendaciones. A partir de ahí, la propuesta será trasladada en febrero al pleno, para que sea agendada y comience su proceso de aprobación con el respaldo suficiente para alcanzar los votos necesarios.

Guatemala se alista para evaluación antilavado

El titular de la SIB Saulo De León Durán, indicó en el foro que para septiembre próximo se espera una interacción con el Gafic previa a la evaluación prevista para el 2027.

Al respecto dijo que se están realizando las reuniones con entes públicos y privados a manera de poder alinear los requerimientos y respuestas para el grupo evaluador a Guatemala in situ.

Reiteró que la iniciativa es estrictamente para temas relacionados a la prevención del LDFT y también advirtió sobre los efectos negativos para el país, si no se avanza en el proceso de modernización.

La normativa se basa en un enfoque de riesgo.

EE. UU. insta a aprobar ley antilavado

Durante la actividad, Scott Rembrandt, subsecretario adjunto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que Guatemala es un aliado natural y que es necesario avanzar en la normativa para combatir la economía criminal.

Advirtió que las consecuencias serían negativas para el país si no se avanza en el proceso de aprobación, ya que ello podría repercutir en las operaciones con la banca internacional, así como interrumpir los flujos de remesas familiares y de inversión extranjera.

Por ello, reiteró la necesidad de proteger los activos bancarios y de estar dispuestos a cumplir con la normativa.