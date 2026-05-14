Rechazan solicitud de revisión de medidas de coerción de Roxana Baldetti por el caso “Agua mágica”

Este 14 de mayo, un Tribunal declaró sin lugar una nueva solicitud de revisión de medidas de coerción presentada por la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Por medio de su abogado, Baldetti argumentó problemas de salud para que le fueran otorgadas medidas sustitutivas; sin embargo, el Tribunal de Mayor Riesgo C declaró sin lugar la solicitud.

Esta vez, la exfuncionaria no se presentó al tribunal debido a problemas de salud. En su lugar, fue representada por su abogado Melkin Escobar.

Es la segunda vez que el Tribunal rechaza la petición de Baldetti, ya que la primera fue el 31 de marzo del 2025.

Dicho tribunal condenó a la exvicepresidenta en el 2018, por el caso conocido como “agua mágica”, a 15 años y seis meses de prisión.

En ese caso, la exvicepresidenta había propuesto una supuesta fórmula para limpiar el agua del lago de Amatitlán.

Desde entonces, Baldetti ha buscado salir de prisión y someterse al uso de un brazalete de control telemático para cumplir la pena bajo arresto domiciliario.

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