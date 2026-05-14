Transición en el MP: Consuelo Porras, a tres días de entregar el cargo, se reúne con el nuevo fiscal Gabriel García Luna

El fiscal general electo Gabriel García Luna sostiene una reunión con María Consuelo Porras Argueta, que debe entregar el cargo el próximo 17 de mayo luego de los mandatos consecutivos.

Fuentes informadas sobre el proceso de transición, confirmaron a Prensa Libre la reunión entre los jefes del Ministerio Público (MP) saliente y entrante en la sede central y sobre el inicio de la formalización de la entrega y toma de cargo.

García Luna fue electo fiscal general por el presidente Bernardo Arévalo para un mandato de cuatro años, del 2026 al 2030. La toma de posesión está prevista para el próximo 17 de mayo.

El relevo, como muchas etapas del proceso, han estado rodeadas de tensión. Desde el Ministerio Público se cuestionó la no publicación del acuerdo de nombramiento.

El pasado 12 de mayo, el Ejecutivo envió al Ministerio Público el acuerdo gubernativo que designa a Gabriel García Luna como fiscal general. La Secretaría General de la Presidencia el documento tiene carácter administrativo y no reglamentario, por lo que no necesita publicarse en el Diario de Centroamérica (DCA) para surtir efecto legal.

Guerrero Gárnica indicó que el presidente Bernardo Arévalo esperó que concluyeran los plazos de impugnaciones y recursos antes de emitir el acuerdo el pasado 5 de mayo. Añadió que tanto García Luna como las autoridades del MP ya fueron notificadas para iniciar el proceso correspondiente de toma de posesión.

El nuevo fiscal general tiene una carrera judicial de más de 25 años y su candidatura tuvo el respaldo unánime de la Comisión de Postulación para Fiscal General.

El Departamento de Comunicación del MP señaló que la reunión está en desarrollo.