CC niega amparos provisionales y mantiene el proceso de renovación de fiscal general y el nombramiento de Gabriel García Luna

La Corte de Constitucionalidad (CC) mantiene el proceso de renovación de fiscal general, luego de no resolver a favor un paquete de acciones legales conocidas este martes 12 de mayo, según confirmó una fuente constitucional.

Lo anterior mantiene el trabajo que hizo la comisión de postulación, la nómina de seis candidatos que fueron enviada al presidente Bernardo Arévalo, y el reciente nombramiento de Gabriel García Luna como fiscal general.

María Consuelo Porras deberá dejar el Ministerio Público (MP) luego de ocho años de mandato como fiscal general, teniendo que dar paso a su sustituto, que tomará posesión el próximo domingo 17 de mayo para el periodo 2026-2030.

A la fecha, el MP todavía no ha dado detalles a la prensa de como será el proceso de toma de posesión de García Luna, ni la presentación del último informe de Consuelo Porras como fiscal general.

La magistrada Anabella Morfín, presidenta de la CC, programó para la sesión de este martes cuatro amparos y una acción de inconstitucionalidad, todas ellas relacionadas con el proceso de renovación en el MP.

Los amparos conocidos fueron presentados por José Chic; diputado de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS); Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, integrantes de Fundación Contra el Terrorismo (FCT); y de José Carlos Sanabria junto a otros diputados, que buscan reactivar Movimiento Semilla.

La inconstitucionalidad fue presentada por Fernando Linares Beltranena, constituyente y exdiputado del Congreso, pero según confirmó una fuente constitucional, que prefirió no ser citada, ninguna acción tuvo un fallo provisional.

Las acciones legales todavía siguen su camino dentro de la CC, para que posteriormente se emitan las sentencias correspondientes por cada uno de los casos.

Demasiado tarde

El presidente Bernardo Arévalo hizo el anuncio de Gabriel García Luna como fiscal general el martes 5 de mayo, las acciones legales que cuestionaban ciertos momentos del trabajo de la comisión de postulación, junto a posibles riesgos en el nombramiento, se conocieron hasta ocho días después.

Pero según los registros de la propia CC, todos los amparos que fueron conocidos este martes ingresaron antes que el presidente Bernardo Arévalo hiciera el nombramiento de García Luna como fiscal general.

Los cuatro amparos ingresaron a la CC el 18 de marzo; 14 de abril; 19 de abril; y 28 de abril; mientras que de la única que no se tiene conocimiento de fecha de ingreso es de la inconstitucionalidad de Linares Beltranena.

Fuentes cercanas a la CC explicaron que tres de los cinco magistrados que conocieron los casos, emitieron votos razonados, explicando entre sus motivos que las acciones legales se programaron tarde.

La agenda de la CC depende del presidente, cargo que ocupa por este primer año de la Corte la magistrada Anabella Morfín, quien fue nombrada al puesto por el presidente Bernardo Arévalo.