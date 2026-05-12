Gobierno remite al MP acuerdo de nombramiento de Gabriel García Luna para asumir el cargo fiscal general

El secretario general de la Presidencia de Guatemala, Juan Gerardo Guerrero Garnica, afirmó este 12 de mayo que el acuerdo gubernativo que designa a Gabriel García Luna como próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el periodo 2026-2030, fue remitido oficialmente a la administración de la actual fiscal, Consuelo Porras, este mismo día.

Según explicó el secretario, el documento tiene carácter administrativo y no reglamentario, por lo que no necesita publicarse en el Diario de Centroamérica (DCA) para surtir efecto legal.

Guerrero Gárnica indicó que el presidente Bernardo Arévalo esperó que concluyeran los plazos de impugnaciones y recursos antes de emitir el acuerdo el pasado 5 de mayo. Añadió que tanto García Luna como las autoridades del MP ya fueron notificadas para iniciar el proceso correspondiente de toma de posesión.

LECTURAS RELACIONADAS Nueva nómina de fiscal general: Qué cambió en la votación de la Comisión y qué escenarios se prevén hasta el nombramiento del Presidente

Presidencia cita antecedentes de fiscales generales anteriores

Guerrero señaló que existen precedentes similares en nombramientos anteriores. Citó una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida en 2014 y recordó que designaciones como las de Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana y Consuelo Porras tampoco fueron publicadas en el Diario de Centroamérica.

De acuerdo con datos compartidos por Presidencia, desde la creación del MP en 1993 solo tres (de 12) nombramientos de fiscales generales fueron publicados oficialmente: en 1996, 2004 y 2018.

"Tenemos que tomar en cuenta que la corte constitucionalidad lo ha dejado claro a través de la sentencia que consta en el expediente 461-2014 en la que indica que los acuerdos gubernativos del nombramiento de Fiscal General y jefe del Ministerio Público son acuerdos de carácter administrativo, es decir, tenemos que tener mucho cuidado de no confundirlo, con los acuerdos gubernativos que contienen disposiciones de carácter general o reglamentarias. Por lo tanto, no requieren como tal de publicación en el diario de Centro América" Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia de Guatemala

MP condiciona transición administrativa

LECTURAS RELACIONADAS Fiscal General de Guatemala: en 7 días Gabriel García Luna debería asumir el MP y analistas responden si hay algún riesgo por falta de transición administrativa

El 7 de mayo, el diputado José Chic solicitó al MP información sobre el cronograma o fechas previstas para la transición de mando hacia Gabriel García Luna, nombrado para el periodo 2026-2030.

#MP |



El diputado José Chic entrega un oficio al Ministerio Público de Guatemala para solicitar a la fiscal general Consuelo Porras información sobre cómo se desarrollará la transición institucional tras el nombramiento de Carlos Gabriel García Luna como próximo jefe del MP. pic.twitter.com/L2Ogr6KPqb — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) May 7, 2026

Un día después, el Ministerio Público respondió que, según la normativa vigente (sin detallar cuál), el acuerdo gubernativo debía publicarse previamente.

Este medio consultó al MP para precisar la base legal mencionada, también se consultó si ya tenían en su poder la notificación del Ejecutivo sobre el nombramiento de García Luna. Al momento de publicar esta nota aún no había respuesta oficial de la institución.

Presidencia advierte acciones legales si se bloquea relevo

Guerrero sostuvo que corresponde exclusivamente al Ministerio Público decidir si realizará o no una transición administrativa antes del 17 de mayo, fecha en la que, según indicó, debe concretarse el relevo de mando por mandato constitucional y jurisprudencia de la CC.

También señaló que existen más de 20 amparos relacionados con el proceso y expresó que esperan que la Corte de Constitucionalidad los rechace o suspenda gradualmente.

Finalmente, advirtió que, si se obstaculiza la toma de posesión de García Luna, tanto la Presidencia como el funcionario designado podrían promover acciones legales y constitucionales para garantizar el cumplimiento del cambio de autoridades.

Cuándo vence el periodo de Consuelo Porras como Fiscal

Carmén Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, recordó en una entrevista a Prensa Libre que Consuelo Porras asumió formalmente funciones como fiscal general el 17 de mayo de 2022, por lo que su mandato se mantiene vigente hasta concluir el 17 de mayo de 2026.

Además, citó el artículo 251 de la Constitución Política de la República, que establece: “El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones”.

Plazos y vencimiento del período

La secuencia oficial del inicio de la actual gestión de Porras fue la siguiente:

16 de mayo de 2022: fue juramentada como fiscal general en el Palacio Nacional de la Cultura por el entonces presidente Alejandro Giammattei .

fue juramentada como fiscal general en el por el entonces presidente . 17 de mayo de 2022: firmó el Acuerdo 230-2022 , con el que asumió formalmente el cargo.

firmó el , con el que asumió formalmente el cargo. 18 de mayo de 2022: se realizó el acto protocolario de toma de posesión en la sede del Ministerio Público (MP).

Debido a que la toma de posesión legal ocurrió el 17 de mayo de 2022, el período constitucional de cuatro años concluye el 17 de mayo de 2026, y el nuevo fiscal general asumiría funciones desde el 18 de mayo.