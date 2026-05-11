Fiscal General de Guatemala: en 7 días Gabriel García Luna debería asumir el MP y analistas responden si hay algún riesgo por falta de transición administrativa

El presidente Bernardo Arévalo nombró el 5 de mayo a Gabriel Estuardo García Luna como Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, tras elegirlo de una nómina de seis candidatos enviada por la Comisión de Postulación del MP.

El período de la fiscal general Consuelo Porras concluye oficialmente el 17 de mayo de 2026 a las 24 horas, por lo que el Gabriel García asumiría funciones desde el primer minuto del 18 de mayo, explicó una analista del Movimiento ProJusticia.

Según la entrevistada, el relevo en el Ministerio Público (MP) no depende necesariamente de un proceso formal de transición, ni de la presencia física de la fiscal saliente.

“El 17 a las 12 de la noche termina el período de Consuelo Porras y a las 12:01 del 18 de mayo ya empieza el período del nuevo fiscal. Eso es lo que manda la Constitución”. Movimiento ProJusticia

La analista indicó que, una vez juramentado y nombrado, el nuevo fiscal general puede llegar directamente al MP y tomar control de la institución, aun cuando no exista un acto protocolario de entrega.

Añadió que los actos administrativos y ceremoniales son únicamente formalidades y no condicionan la legalidad del cambio de mando.

“Lo ideal sería que estuviera ahí la fiscal saliente con todo su equipo y que hubiera una transición administrativa ordenada, pero si no están, eso no vuelve inconstitucional la toma de posesión”. Movimiento ProJusticia

Base constitucional

La analista recordó que Consuelo Porras asumió formalmente funciones como fiscal general el 17 de mayo de 2022, por lo que su mandato se mantiene vigente hasta concluir el 17 de mayo de 2026.

Además, citó el artículo 251 de la Constitución Política de la República, que establece: “El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones”.

Plazos y vencimiento del período

La secuencia oficial del inicio de la actual gestión de Porras fue la siguiente:

16 de mayo de 2022: fue juramentada como fiscal general en el Palacio Nacional de la Cultura por el entonces presidente Alejandro Giammattei.

17 de mayo de 2022: firmó el Acuerdo 230-2022, con el que asumió formalmente el cargo.

18 de mayo de 2022: se realizó el acto protocolario de toma de posesión en la sede del Ministerio Público (MP).

Debido a que la toma de posesión legal ocurrió el 17 de mayo de 2022, el período constitucional de cuatro años concluye el 17 de mayo de 2026, y el nuevo fiscal general asumiría funciones desde el 18 de mayo.

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¿Qué pasa si Consuelo Porras no está presente?

La entrevistada recordó que la ley obliga a la fiscal general a designar dos sustitutostemporales para casos de renuncia, fallecimiento, licencia o ausencia.

En ese sentido, en enero de 2025, mediante el Acuerdo 02-2025, Consuelo Porras nombró al fiscal coordinador nacional, Dimas Jiménez y Jiménez, como primer sustituto temporal en caso de ausencia. Como segunda designada figura Sully Claudette Merlos Moya.

Por ello, si Porras no estuviera presente para entregar el cargo, cualquiera de los funcionarios designados podría asumir temporalmente la representación institucional y realizar los actos administrativos correspondientes.

“Si no está Consuelo, está Dimas; y si no está Dimas, está Merlos Moya. Todo eso ya está contemplado en la ley”, señaló la analista, quien afirmó que el cambio de mando debe concretarse conforme al plazo constitucional.

Decisiones de la Corte de Constitucionalidad

El panorama aún podría cambiar esta semana, debido a que la Corte de Constitucionalidad (CC) tiene pendientes de resolver varios amparos relacionados con el proceso, cuyas decisiones podrían incidir en la transición del Ministerio Público y en la designación de Gabriel García Luna, fiscal general nombrado.