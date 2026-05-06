Evitar el abuso de la reserva y revisar las fiscalías especiales: los 14 ejes del fiscal general electo Gabriel García Luna

Gabriel García Luna asumirá el próximo 17 de mayo como fiscal general y jefe del Ministerio Público. Indicó que será hasta entonces cuando concederá entrevistas para profundizar sobre su plan de trabajo y primeras acciones al frente de la institución.

Su plan consta de 14 ejes, de acuerdo con el documento que García presentó ante la comisión de postulación para fiscal general y el cual expuso durante la fase de entrevistas.

En cuanto al seguimiento de denuncias, García propone la revisión de la desestimación y el archivo de denuncias, una ruta a la que se opta cuando el Ministerio Público considera que no hay delito que perseguir o no se tienen evidencias para responsabilizar al agresor.

También plantea la revisión de la función de las fiscalías especiales, de acuerdo con los resultados obtenidos. Entre estas unidades se encuentra la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la que da seguimiento a la desaparición de Cristina Siekavizza, por ejemplo.

Entre sus propuestas, señala que “no deben existir investigaciones tendenciosas, o con falta de fundamentos” para lograr una justicia penal no selectiva.

Además, plantea reevaluar la aplicación de la reserva de los expedientes penales. Durante su exposición ante la postuladora, el pasado 6 de abril, García indicó que el uso excesivo de la reserva causa desgaste al MP. La función de no divulgar detalles de los casos tiene la función de no entorpecer la investigación y la no vulneración de las víctimas, puntualizó.

El uso excesivo de la reserva, el uso indebido del derecho penal y una resolución de casos, principalmente por vía de la desestimación y el archivo, han sido algunos de los cuestionamientos hacia la gestión que está por cerrar la fiscal general Consuelo Porras.

Esta es una enumeración y síntesis de los 14 ejes del plan de Gabriel García Luna:

Área Administrativa eficiente

Fortalecer la administración pública mediante una adecuada selección del personal, basada en la meritocracia, y separar las funciones administrativas de las fiscales. También se debe mejorar la cobertura del Ministerio Público con recursos suficientes para atender la demanda de justicia.

Política Criminal del Ministerio Público y del Estado

Es necesario analizar y vincular la Política Criminal Democrática del Estado, la Política de Persecución Penal y la reglamentación vigente del MP para garantizar su aplicación efectiva y evitar que los resultados cuantitativos generen impunidad.

Investigación y principios fundamentales

Las investigaciones deben realizarse con objetividad, independencia, imparcialidad y autonomía, evitando actuaciones tendenciosas y garantizando una justicia penal no selectiva.

Litigio y Modelo de Gestión de las Fiscalías

El litigio estratégico y las medidas desjudicializadoras deben aplicarse conforme a la ley. También se debe fortalecer el sistema de fiscal natural, replantear las fiscalías especiales y utilizar la reserva de casos solo cuando sea estrictamente necesario.

Carrera fiscal transparente

El sistema de ascensos, traslados, capacitación y evaluación debe ser transparente, con reglas claras, priorizando la meritocracia, la ética profesional y el fortalecimiento del recurso humano.

Ética Fiscal

Los integrantes del Ministerio Público deben actuar con apego a la legalidad y principios éticos, manteniendo prudencia tanto en sus funciones como en su vida personal.

Supervisión y juzgamiento de faltas disciplinarias

Debe existir un sistema eficiente y transparente de auditoría interna y sanciones disciplinarias, garantizando el derecho de defensa y mecanismos accesibles para denuncias ciudadanas.

Unidad de Capacitación

Se deben implementar programas permanentes de capacitación para los funcionarios del Ministerio Público, de acuerdo con sus funciones y especialidades.

Tecnología y unidades especiales

El uso de herramientas tecnológicas dentro del marco legal permitirá mejorar la capacidad de investigación y persecución penal.

Derechos Humanos

Todas las actuaciones del Ministerio Público deben respetar los derechos humanos y la Constitución, sin afectar las investigaciones penales.

Violencia contra la Mujer

Es necesario reevaluar la estructura especializada en violencia contra la mujer para mejorar la prevención y garantizar un impacto real en la protección de las víctimas.

Bienes jurídicos tutelados y grupos vulnerables

El Ministerio Público debe investigar todos los delitos, especialmente aquellos que afectan a grupos vulnerables y delitos de alto impacto, garantizando respuestas efectivas y procesos sólidos ante los tribunales.

Delincuencia transnacional y cooperación regional

Guatemala debe fortalecer los mecanismos de cooperación y comunicación con países de la región para enfrentar delitos transnacionales como narcotráfico, trata de personas y contrabando de armas.

Equilibrio emocional

Se debe implementar un monitoreo constante y apoyo emocional para el personal del Ministerio Público, debido al impacto psicológico que generan sus funciones.