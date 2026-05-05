Elección de fiscal general: postuladora confirma que no se presentaron impugnaciones y enviará informe al presidente Arévalo

La Comisión de Postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) sesionó este martes 5 de mayo y aprobó el acta de la sesión anterior. Además, conoció el informe de las impugnaciones a la nómina y trató asuntos varios.

Los comisionados confirmaron que no se presentaron impugnaciones a la nómina de seis candidatos y acordaron que se enviará el respectivo informe al presidente Bernardo Arévalo, por lo que concluyeron oficialmente la fase de elección de candidatos, informó Guatemala Visible.

El 4 de mayo, a las 15.30 horas, terminó el plazo para que la postuladora recibiera impugnaciones; sin embargo, no se presentó ninguna.

El proceso de elección de fiscal general forma parte de las elecciones de segundo grado y la designación del próximo jefe del MP está en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien ya entrevistó a los seis candidatos.

Claudia Paredes, presidenta de la postuladora, indicó que el proceso se desarrolló con objetividad, transparencia e integridad, como lo requieren este tipo de eventos y de conformidad con el principio de legalidad.

Agradeció a los comisionados por ser garantes de cada una de las etapas.

Reiteró que en el proceso se cumplió con los parámetros que manda la Constitución, la Ley de Comisiones de Postulación y las normas internas que la comisión aprobó. Paredes indicó que esta fue la última sesión, excepto si hubiera algún evento de conformidad con la ley.

Quiénes integran la nómina

La nómina la integran los abogados Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.

Tras las entrevistas efectuadas a los candidatos, el mandatario hará el análisis de los expedientes de los seis aspirantes.

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Al 1 de mayo, la Corte de Constitucionalidad acumulaba al menos 12 amparos pendientes relacionados con el proceso de designación del nuevo fiscal general, a pocos días de que el presidente Arévalo haga la elección.

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