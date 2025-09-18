Alias “la Negra Tomasa” y “el Chino”, capturados en Guatemala, son extraditados a EE. UU. por cargos de narcotráfico

Dos guatemaltecos acusados de narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos este jueves 18 de septiembre, según confirmó en sus redes sociales el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

Se trata de Gilberto Herrera, también conocido como Mateo Fernando Morales Martínez, alias “la Negra Tomasa”; y de Everardo Sis Pop, alias “el Chino” o “Don Ever”, quienes eran requeridos por la Corte del Distrito Este de Texas, por delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.

“Alias ‘la Negra Tomasa’ y alias ‘el Chino’ fueron capturados recientemente y en este momento están siendo extraditados. ¡El que la hace, la paga!”, escribió Jiménez en su cuenta oficial, al anunciar el traslado de los sindicados.

Ambos enfrentan cargos por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento e intención de que la droga sería importada a Estados Unidos.

Herrera, de origen hondureño y nacionalidad guatemalteca, fue detenido el 30 de mayo en el kilómetro 169.5 de la ruta a Chiquimula. Según el Ministerio Público (MP), es considerado el extraditable número 17 en lo que va del 2025 y sería integrante de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico.

Las pesquisas de la agencia antidrogas de EE. UU. (DEA, en inglés) indican que “la Negra Tomasa” participó en el traslado de droga desde América del Sur, pasando por Centroamérica y México, hasta llegar al territorio estadounidense. Entre el 2013 y abril del 2024, habría dirigido y coordinado operaciones de tráfico en varios países de la región.

Captura en Alta Verapaz

Everardo Sis Pop fue arrestado el 22 de junio en el kilómetro 182 de la ruta de Tactic, Alta Verapaz, por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), por una orden con fines de extradición girada por el mismo tribunal federal.

Ambos fueron trasladados bajo custodia a la Fuerza Aérea Guatemalteca, desde donde partieron en un vuelo con destino a Estados Unidos para quedar a disposición de las autoridades judiciales.

🚨URGENTE🚨



Alias La Negra Tomasa y Alias El Chino los capturamos recientemente y en este momento están siendo extraditados.



¡El que la hace, la paga! 👋🏻✈️🇺🇸#Antinarcóticos #SGAIA

Ministerio de #GobernAcción pic.twitter.com/AH9KOiREHx — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) September 18, 2025

🚨CAYÓ ALIAS EL CHINO🚨



Capturado extraditable número 16 de 2025 en el Km. 182 #Tactic, #AltaVerapaz.



Uno de los más buscados fue aprehendido por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de @PNCdeGuatemala. 🫡🇬🇹#MinisterioDeGobernación pic.twitter.com/LGI0aTbKgx — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) June 23, 2025