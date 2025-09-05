El Tren de Aragua, CJNG y el Cártel de Sinaloa se extienden: los 11 estados mexicanos bajo su influencia

Desde hace más de cuatro años, el Tren de Aragua ha revolucionado el escenario criminal en México , involucrándose en delitos que van desde la extorsión y el tráfico de migrantes hasta homicidios y narcomenudeo. Sus conexiones con otros grupos del país han generado inquietud a nivel internacional, especialmente tras ser señalado por Estados Unidos como un grupo terrorista.

¿Qué 11 estados están en su ruta?

Según la DEA, el Tren de Aragua se desplaza por Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Este fue fundado por Héctor Guerrero Flores, también conocido como Niño Guerrero.

La organización ilícita logró incorporarse en las actividades del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque no se ha apoderado por completo de estos grupos, sobresalen por sus inhumanas operaciones: redes que convierten a migrantes en víctimas de explotación sexual.

La necesidad de innovar para pasar inadvertidos

Las armas y tatuajes que antes los delataban quedaron atrás. Hoy, el Tren de Aragua ha reinventado sus códigos internos, actuando con sigilo para evitar a las autoridades y operar con mayor discreción.

El consultor en seguridad Marco Antonio Vargas Gonzáles, explicó en una entrevista con El Universal, que la conexión entre el Tren de Aragua y los cárteles mexicanos se trata de una movida estratégica. Asegura que los grupos mexicanos utilizan al Tren de Aragua como un tipo de brújula, para tener control migratorio. Asimismo, la organización venezolana se beneficia de la influencia de los cárteles mexicanos en la región. Según su análisis, todavía se corre el riesgo de que la alianza crezca.

Es en las áreas de comercio sexual y venta de drogas donde se reporta la presencia del Tren de Aragua. En la metrópoli, han dejado su marca en las regiones de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

La rivalidad territorial crece

Después de aliarse a la Unión Tepito y la AntiUnión, se ha complicado el control de territorios importantes como Morelos, Peralvillo, Plaza Garibaldi, Buenavista y Santa María la Ribera.

El entorno y los pactos se sacudieron cuando la sobrina del fundador de la Unión Tepito, Diana Odely Martínez, fue asesinada a mediados del 2023. Marcó un antes y un después. La violencia se desbordó y las detenciones de la red venezolana también.

En diciembre del año pasado, cinco ciudadanos venezolanos fueron detenidos por las autoridades mexicanas. Entre ellos, una figura reconocida en el ambiente: Euclides Manuel Arias Suárez. Se trata del líder una red asociada al Tren de Aragua.

La captura de Nubia “N” también fue de relevancia, por ser una de las principales operados de la organización.

Estados Unidos interviene

Giovanni Vicente Mosquera Serrano está en el foco de las autoridades estadounidenses, uno de los jefes del Tren de Aragua. En junio de este año, el Departamento de Estado lo sancionó e incluso ofreció una generosa recompensa de US$ 3 millones por información que facilite capturarlo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros bloqueó su patrimonio y prometió sancionar a grupos financieros que colaboren con estos mandos. El FBI también intervino. Lo añadió a su lista de 10 fugitivos más buscados.

La definición del Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, permite a EE. UU. tomar medidas militares y legales, creando tensión en México.

Las autoridades locales reconocen la intervención como una medida para frenar el crimen organizado multinacional, que amenaza con la seguridad de los sectores.