México afirma que el cartel de Sinaloa no está “terminado” tras detención del “Mayo” Zambada

Internacional

México afirma que el cartel de Sinaloa no está “terminado” tras detención del “Mayo” Zambada

Las autoridades de México descartaron que el cartel de Sinaloa esté "terminado" luego de que su cofundador, Ismael "Mayo" Zambada, se declarara culpable en EE. UU.

EFE

|

México descarta que el cartel de Sinaloa esté "terminado" tras detención de El Mayo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que el Cartel de Sinaloa, de quien uno de los líderes era Ismael ‘El Mayo’ Zambada, actualmente detenido en EE.UU., esté “terminado”, aunque reconoció que algunas de sus facciones están “mermadas”.

“No, no puede estar terminado el Cartel (de Sinaloa) porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el Cartel de Sinaloa”, señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch durante la conferencia de prensa diaria presidencial.

“Pues todavía hay células y líderes importantes que tienen que ser detenidos (…) están mermadas ciertas facciones del cártel de Sinaloa”, aseguró Harfuch.

Las autoridades estadounidenses han subrayado que el cartel está “decapitado” tras las últimas detenciones y esperan que El Mayo aporte información útil en su lucha contra el narcotráfico a cambio de beneficios carcelarios fruto de un acuerdo de cooperación entre las partes.

LECTURAS RELACIONADAS

carte de sinaloa y nexos con grupos narcotraficante de Guatemala

“El Mayo” Zambada y su red de operaciones en Guatemala: Nexos criminales y políticos que ha tenido el cartel de Sinaloa

Pam Bondi

“Morirá en una prisión federal”: Pam Bondi celebra decisión del “Mayo” Zambada de declararse culpable

Zambada fue detenido en julio del año pasado tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México, EE.UU.) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien, según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que sería bueno investigar a funcionarios y políticos que supuestamente recibieron sobornos del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, como lo aseguró el capo en su juicio en Estados Unidos, aunque indicó que no le preocupaban las declaraciones de Zambada, pues cualquier declaración del narcotraficante tendría que pasar por pruebas.

“Por supuesto estamos en contra de cualquier soborno o acto de corrupción que tenga que ver particularmente con el tema de seguridad, entonces cualquier investigación es buena”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El Mayo, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico en un tribunal federal de Nueva York y aseguró que había sobornado por más de cinco décadas a políticos y funcionarios mexicanos.

LECTURAS RELACIONADAS

Imágenes de archivo de Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cartel de Sinaloa

“El Mayo” Zambada: los 17 cargos que enfrenta y cómo su declaración sacudiría al cartel de Sinaloa

El Gobierno de Estados Unidos ofrece US$10 millones por información sobre el paradero del Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán y cabecilla de la facción Los Chapitos del Cartel de Sinaloa. (Foto Prensa Libre: ICE / X).

EE. UU. ofrece US$10 millones por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de “El Chapo”

En una extensa declaración de culpabilidad, el cofundador del Cartel de Sinaloa dijo haber “promovido la corrupción de policías, militares y políticos” en México

Zambada, que estaba acusado de un total de 17 cargos, reconoció haber liderado el Cartel de Sinaloa de forma continua desde enero de 1989 hasta enero de 2024, además de conspirar en virtud de la Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.

Lea también: “Compré políticos por 30 años”: La carta que El Mayo Zambada leyó durante su última audiencia

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Cartel de Sinaloa Claudia Sheinbaum Gobierno de México Ismael “El Mayo” Zambada Mayo Zambada Tendencias internacionales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre