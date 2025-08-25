“Morirá en una prisión federal”: Pam Bondi celebra decisión del “Mayo” Zambada de declararse culpable

Internacional

Pam Bondi celebró la decisión del "Mayo" Zambada de declararse culpable de narcotráfico y dijo que "morirá en una prisión federal".

EFE

|

Pam Bondi

La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, asiste a una rueda de prensa en la Fiscalía General de los Estados Unidos el 25 de agosto de 2025 en el barrio de Brooklyn Heights, en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. (Foto Prensa Libre: AFP)

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la decisión por la que Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, se declaró este lunes culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas en un tribunal federal de Nueva York.

“Es una victoria histórica para el Departamento de Justicia (…) El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión federal estadounidense, donde le corresponde”, afirmó Bondi en una rueda de prensa desde la Gran Manzana, acompañada de una decena de representantes de la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia.

La fiscal general de EE.UU., que se desplazó expresamente desde Washington para estar presente en Nueva York en este día, calificó la firma del acuerdo de culpabilidad por parte de Zambada como “un paso más” en su objetivo de eliminar a los carteles de la droga y las organizaciones trasnacionales que “inundan el país de estupefacientes, homicidios y tráfico de personas”.

Zambada, con más de medio siglo vinculado al narcotráfico, sumaba acusaciones en 16 tribunales federales de EE.UU. desde 2009.

El Mayo reconoció hoy en el tribunal haber traficado 1 mil 500 toneladas de cocaína a EE.UU., además de otras drogas como heroína o marihuana; haber sobornado a políticos, militares y policías mexicanos; así como haber ordenado asesinar a miembros de carteles rivales, con vidas inocentes segadas por el camino.

El otrora mano derecha de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que también permanece bajo custodia estadounidense desde 2017, conocerá su sentencia el 13 de enero, pero ambos cargos aceptados hoy conllevan pena de cadena perpetua.

Además, el juez encargado añadió que el Gobierno de EE.UU. valoró en US$15 mil millones los bienes y activos que Zambada habría generado en todo este tiempo, y que ahora tendría que aportar a la Justicia estadounidense.

El cerebro del Cartel de Sinaloa quedó detenido en julio del año pasado tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México, EE.UU.) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien, según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

Bondi, que también definió al Cartel de Sinaloa como “organización narcoterrorista”, agradeció al Gobierno mexicano por colaborar con la extradición de otros cincuenta ‘capos’ de distintos carteles mexicanos a EE.UU. en los últimos meses.

Cartel de Sinaloa Ismael “El Mayo” Zambada Mayo Zambada Pam Bondi Tendencias internacionales 
