Video muestra cómo fue el ataque de EE. UU. contra 11 supuestos miembros del Tren de Aragua en el Atlántico

Internacional

Donald Trump aseguró que las fuerzas armadas de EE. UU. eliminaron a 11 miembros del Tren de Aragua durante un ataque a una embarcación.

Pavel Arellano

y

|

Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, habla durante un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 2 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE9

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes del Tren de Aragua durante un “ataque cinético” contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico.

Trump publicó en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil.

El mandatario estadounidense aseguró que once “narcoterroristas” perdieron la vida en el ataque y que fueron identificados como integrantes del Tren de Aragua, una organización que fue designada como terrorista por su Administración.

Asimismo, la Casa Blanca publicó el mismo video en sus redes sociales, y agregaron que la supuesta embarcación de los narcoterroristas transportaba ilícitos con dirección a EE. UU.

“Operan bajo el control de Nicolás Maduro (presidente de Venezuela), responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos“, agregó Trump en su comunicado.

Una hora antes de confirmar el deceso de los supuestos narcotraficantes, el Pentágono había confirmado a EFE que el ataque fue realizado en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había salido de Venezuela y que estaba siendo operado por narcoterroristas y la misma información fue publicada en la cuenta oficial del Secretario de Estado, Marco Rubio.

Lea también: Niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua, es sancionado por EE. UU. y buscado en cinco países

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano
EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

