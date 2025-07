Niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua, es sancionado por EE. UU. y buscado en cinco países

El Departamento del Tesoro también sancionó a otros cinco cabecillas del Tren de Aragua, entre ellos su lugarteniente Yohan José Romero, conocido como “Johan Petrica”.

Guerrero Flores está prófugo desde el 2023, cuando las autoridades venezolanas realizaron un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones de la organización.

Es uno de los criminales más buscados de Suramérica y está en la mira de las autoridades de varios países, incluidos Venezuela, Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos.

El Gobierno estadounidense acusa a Guerrero Flores de transformar al Tren de Aragua de una pandilla carcelaria centrada en la extorsión y el soborno en una organización criminal de alcance continental que representa una amenaza para la seguridad pública en todo el continente americano.

Las sanciones anunciadas implican el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes ubicados en Estados Unidos de las personas designadas, así como la prohibición a ciudadanos y entidades estadounidenses de realizar transacciones con ellas.

“La Administración de Trump no permitirá que el Tren de Aragua continúe aterrorizando a nuestras comunidades y dañando a estadounidenses inocentes”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Desde el 2024, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de US$ 5 millones por información que conduzca a la captura de Guerrero Flores.

El Tren de Aragua es una organización criminal surgida en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, que en la última década ha expandido sus operaciones a varios países de Suramérica.

La Administración de Donald Trump, que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de colaborar con esta organización, ya la ha designado oficialmente como grupo terrorista.

No obstante, persiste el debate sobre el verdadero alcance de su presencia y poder en territorio estadounidense.

