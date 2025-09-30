Muere Michelle Soto, joven maestra y exreina de belleza tras atentado frente a escuela en Masagua

Caterine Michelle Soto Solares, de 27 años, fue atacada a balazos este martes 30 de septiembre frente a la escuela Los Lirios, en Masagua, Escuintla, donde impartía clases. Pese a que fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Escuintla, falleció minutos después a causa de las heridas.

Soto Solares era reconocida en su comunidad por su versatilidad profesional. Además de ejercer como maestra, era maquillista profesional y emprendedora en el ámbito de la estética, según medios locales. Recientemente había participado como candidata a Señorita Masagua 2024, actividad que combinaba con su labor educativa.

Según el informe de los Bomberos Municipales Departamentales, la víctima fue hallada en estado crítico dentro de un vehículo blindado, frente al centro educativo donde trabajaba. Pese a los esfuerzos por brindarle atención prehospitalaria, su condición era delicada.

Testigos indicaron que el vehículo presentaba múltiples impactos de bala, lo que pone en evidencia la violencia del ataque. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ya investigan el hecho para determinar el móvil y dar con los responsables.

La muerte de Soto ha causado conmoción en Masagua. El alcalde Nelson Marroquín expresó sus condolencias en redes sociales y destacó las cualidades de la joven como ejemplo de superación y entrega. “Era una joven luchadora, emprendedora y ejemplo para muchos”, escribió.

