Michelle Soto Solares: La cronología del crimen contra la maestra y maquillista en Masagua

Katherine Michelle Soto Solares, de 27 años, fue ultimada el 30 de septiembre del 2025, cuando manejaba su picop por el km 69.1 de la ruta a Masagua, Escuintla. Era maestra y maquillista profesional. Las autoridades han revelado nuevos detalles sobre lo ocurrido.

Investigadores del caso indicaron que las indagaciones preliminares establecen que, en horas de la mañana del 30 de septiembre, Soto Solares acudió a la cabecera departamental de Escuintla, donde fue contratada para maquillar a una clienta.

A eso de las 10.30 horas, abordó su picop y tomó rumbo a Masagua, ubicado a unos 15 kilómetros de la cabecera.

La víctima conducía el picop P-759LQD, modelo 2026, adquirido semanas antes en una agencia de vehículos nuevos. Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el vehículo estaba registrado a su nombre.

A eso de las 11 horas, Soto Solares transitaba por el km 69 y 1a calle del caserío Los Lirios, aldea Masagua, municipio de Masagua, Escuintla.

El reporte oficial indica que fue en ese punto cuando fue interceptada por supuestos sicarios que viajaban en una motocicleta Pulsar. Iban dos hombres a bordo, y el acompañante desenfundó un arma de fuego y le disparó.



Según las pesquisas, los atacantes habían seguido a la víctima y, al encontrar un tramo con poca circulación, le cerraron el paso y le dispararon en varias ocasiones.

Pasadas las 11.10 horas, socorristas llegaron al lugar y trasladaron a Soto Solares al Hospital Nacional de Escuintla, donde falleció minutos después.

Las autoridades recibieron el aviso del ataque a eso de las 11.30 horas y enviaron unidades al sitio.

Hipótesis

Los investigadores manejan dos líneas de investigación. La primera sugiere que Soto Solares tuvo un conflicto personal con alguien que contrató a los sicarios para asesinarla.

La segunda plantea que la víctima sostenía una relación sentimental con una persona que tenía o había tenido pareja, y esta última pudo haber actuado por celos o venganza.

Los investigadores señalaron que en el área se identificaron ocho cámaras de videovigilancia, cuyas grabaciones permiten establecer el seguimiento que le dieron los atacantes a la víctima.

Hallazgos en la escena

En la escena del crimen se localizaron:

10 casquillos de arma de fuego

Un proyectil dentro del vehículo

Teléfono celular