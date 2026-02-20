Capturan en Petén a tres extraditables señalados de tráfico de cocaína

El Ministerio Público (MP) informó que este viernes 20 de febrero coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) la aprehensión de Héctor “N”, también conocido como “H”; Carlos “N”, alias “C Morales”, y Ronald “N”, también identificado como “R Morales”, en Petén.

Según el MP, los tres son requeridos por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos.

El ente investigador afirmó que los capturados son señalados de conspirar para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia con cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que esta sería importada ilegalmente a EE. UU.

Una investigación de las autoridades identificó una organización de tráfico de drogas que operaba en América del Sur, Central y del Norte, responsable de trasladar grandes cantidades de cocaína a EE. UU., de acuerdo con el MP.

“Las autoridades identificaron a los requeridos como miembros de la organización desde aproximadamente el 2006 hasta, por lo menos, mayo del 2024”, amplió la Fiscalía.

Agregó el MP que, durante ese período, fueron responsables de transportar, dirigir y administrar parte de las actividades de tráfico de cocaína en Honduras, Guatemala y México.

El MP destacó que con estas capturas suman 11 las realizadas con fines de extradición en lo que va del 2026.

Otro capturado por solicitud de EE. UU.

En otro caso, el MP informó que, a requerimiento del Gobierno de Estados Unidos, coordinó la detención provisional con fines de extradición de Alejandro “N”.

Según la Fiscalía, fue aprehendido por su posible participación en delitos sexuales contra un menor.

El requerimiento se efectuó con base en los tratados y convenios suscritos entre Guatemala y Estados Unidos.

La orden de captura fue emitida por el Tribunal Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

Agentes capturan a Alejandro "N", quien es requerido por Estados Unidos por supuestos delitos. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)

