Guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea es condenada en EE. UU. por trasiego de fentanilo

La jueza Katherine Polk Failla, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en EE. UU., condenó a la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea, alias “la Gaby”, por el delito de conspiración para la importación de fentanilo.

La sentencia contra Rubio Zea, una operadora del cartel de Sinaloa, se dictó el 28 de enero pasado, dos años y medio después de su extradición desde Guatemala.

Rubio era señalada en dos casos por el tráfico de fentanilo. Aceptó colaborar con la justicia estadounidense y se declaró culpable de uno de los tres cargos que se le imputaban.

La fiscalía había solicitado una condena de entre nueve y once años de prisión, pero la jueza la sentenció a seis meses. Se prevé que recupere su libertad en junio del 2026.

“La acusada se declaró culpable del segundo cargo. A petición de Estados Unidos, se desestiman todos los cargos pendientes en ambos casos”, detalla la sentencia.

Los cargos desestimados fueron conspiración para tráfico de fentanilo y conspiración para lavado de dinero.

La jueza indicó que Rubio Zea permanecerá en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. Además, le impuso tres años de libertad supervisada y una multa de US$100.

¿Cómo operó Ana Gabriela Rubio Zea en Guatemala?

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó capturas de pantalla y evidencia obtenida por un agente encubierto de la DEA que demostraban el papel de “la Gaby” en el tráfico de fentanilo entre China, Guatemala y Estados Unidos, desde el 2014 hasta el 4 de abril del 2023.

Según las investigaciones, Rubio Zea tenía en Guatemala la empresa IGIGI Technologies, mediante la cual usaba sus contactos en Asia para adquirir fentanilo y facilitar vínculos entre el cartel de Sinaloa y compañías químicas chinas.

Fotografías presentadas por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el 21 de enero del 2026, como parte del caso contra Ana Gabriela Rubio Zea. (Foto Prensa Libre: Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, EE. UU.)

“Rubio Zea era un corredor y distribuidor a gran escala de productos químicos utilizados para fabricar fentanilo, conocidos como precursores del fentanilo. En esta función, conectó empresas chinas con individuos que producían fentanilo para el cartel de Sinaloa en México”, señala el documento judicial publicado el 21 de enero del 2026, una semana antes de la sentencia.

“Rubio Zea intentó negociar la venta de pastillas de fentanilo falsificadas con UC-1. Le envió una imagen de una bolsa con tabletas marcadas ‘M30’, junto con el mensaje ‘Para su cliente’, e informó al agente que una muestra de mil píldoras costaría US$3 mil”, añade el documento.

También se presentó evidencia de transferencias de Rubio Zea a la empresa china Shenzhen Bright Summer International Co. por un valor aproximado de US$100 mil, entre diciembre del 2021 y febrero del 2022.

“La empresa de importación y exportación con sede en Guatemala, IGIGI Technologies, la usaba Rubio Zea para ocultar y trasladar compras de precursores químicos de fentanilo destinadas a personas asociadas con el cartel de Sinaloa”, detalla el informe.

El 15 de septiembre del 2021, autoridades en Guadalajara, México, incautaron un cargamento de 25 kilogramos de precursor de fentanilo que Rubio Zea había solicitado a una empresa china. La carga iba dirigida a un traficante en Culiacán, Sinaloa, según la fiscalía.

“Estas afirmaciones están respaldadas por datos de la cuenta de iCloud de Rubio Zea, donde consta que recibió una factura en septiembre del 2021 por ese envío de 25 kilogramos”, indica la investigación.

Por esa transacción, el cartel de Sinaloa habría pagado US$17,375 a Rubio Zea, según la fiscalía.

La captura de Ana Gabriela Rubio Zea en Guatemala

Rubio Zea fue capturada el 17 de marzo del 2023 junto con el mexicano Sergio Duarte Frías, en la ciudad capital. Ese mismo año, ambos fueron extraditados a Estados Unidos. Pertenecían a la misma estructura criminal de Los Chapitos, aunque con diferentes funciones dentro de la organización.

Duarte Frías, de 28 años, fue condenado a 33 meses de prisión el 22 de diciembre del 2025, por conspirar para lavar dinero e importar fentanilo.