Quién es el operador logístico de Los Chapitos condenado a 20 años de prisión en México

Un operador logístico de Los Chapitos, facción del cartel de Sinaloa , encargado del trasiego de fentanilo a Estados Unidos, fue condenado a 20 años de prisión, informó este 24 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) de México.

César “N” fue sentenciado a 20 años de cárcel por “el delito de delincuencia organizada con funciones de dirección, administración y supervisión”, según indicó la Fiscalía en un comunicado.

La prensa mexicana identificó al sentenciado como César Osvaldo Toledo Rodríguez, a quien se le relaciona con el operativo fallido del 17 de octubre del 2019, conocido como el Culiacanazo, cuando el capo Ovidio Guzmán, hoy preso en Estados Unidos, evitó ser capturado tras paralizar la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el norte de México.

La FGR recordó que César “N” fue detenido en abril del 2023 en Culiacán por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Lea también: Del “pacto entre narcos” a la disputa territorial: el nuevo mapa del crimen organizado que alcanza a Guatemala

Al ahora sentenciado se le atribuye haber fungido “como operador logístico para el trasiego de fentanilo de México a los Estados Unidos de América” para Los Chapitos, facción del cartel de Sinaloa integrada por cuatro de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

La sentencia fue dictada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, con sede en Hermosillo.

#FGR obtuvo sentencia de 20 años en contra de César “N” por el delito de delincuencia organizada con funciones de dirección, administración y supervisión. Se le atribuye formar parte de una organización criminal, en la cual fungía como operador logístico para el trasiego de… pic.twitter.com/3W77tBaGIn — FGR México (@FGRMexico) December 24, 2025

El detenido cumplirá la condena en el Centro Federal de Reinserción Social número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora.

Desde septiembre del 2024 existe una guerra interna en el cartel de Sinaloa, al que Washington declaró grupo terrorista este año, tras la detención de Ismael “el Mayo” Zambada, cofundador de la organización criminal, luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “el Chapo” Guzmán, lo entregó a Estados Unidos.

En febrero pasado, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó como organizaciones terroristas a los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.