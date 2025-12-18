Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se enfrentan por rutas del contrabando en Guatemala

El mapa del control de las rutas del contrabando desde México hacia Guatemala ha cambiado. Dos grupos del crimen organizado se movilizan para transportar mercancías, y podrían estar relacionados con los ataques ocurridos el lunes 8 de diciembre.

El cartel Jalisco Nueva Generación domina el sector de Huehuetenango, mientras que el cartel de Sinaloa opera en San Marcos y en el corredor hacia el oriente. Esta última organización busca expandirse y controlar toda el área fronteriza, especialmente Huehuetenango.

El control geográfico de esta industria criminal implica también el tráfico de drogas, armas y migrantes indocumentados, en alianza con grupos locales.

Según reportes de los ataques ocurridos la semana pasada, miembros del cartel de Sinaloa ejecutaron, de manera sincronizada, incursiones armadas en cuatro municipios de Huehuetenango y uno de San Marcos, contra el denominado cartel Chiapas-Guatemala, facción del cartel Jalisco Nueva Generación. El hecho ocurrió la madrugada del lunes 8 de diciembre y dejó un saldo trágico.

Contrabando, clave para dominio territorial

Representantes de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (Codecof), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), y del Observatorio contra el Contrabando (OCC) de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), analizan los recientes hechos y confirman la presencia de grupos criminales que mueven mercancías ilegales, blanquean dinero y financian actividades delictivas.

“Usan el mecanismo del contrabando para mantener zonas sin competencia, ejercer control y, cuando aparece un posible competidor, buscan sacarlo del mercado”, explicó Muriel Ramírez, coordinadora de la Codecof.

Aunque se trata de un asunto de seguridad, la confrontación es interna, entre los propios carteles, aclaró.

Luis Mazariegos, coordinador del OCC, reiteró que este año se ha observado una evolución en el control territorial por parte de organizaciones delictivas, específicamente las vinculadas al narcotráfico y al contrabando.

“Lo que está pasando es que estas organizaciones necesitan esos pasos ciegos, esa vulnerabilidad en la frontera. Necesitan que esos territorios sigan siendo vulnerables al tráfico de droga. Para eso, el contrabando juega un papel clave, porque permite que las fronteras se vulneren cada día, con personas que cruzan cotidianamente”, puntualizó.

Marcan su territorio en la frontera

Ramírez indicó que se prevé algún vínculo con los carteles del narcotráfico.

“Cuando se hacen visitas de campo, se observa que la misma población ya reconoce los controles establecidos por los carteles, quienes buscan posicionarse y dominar territorios”, añadió.

La ejecutiva remarcó que se ha identificado un patrón en Huehuetenango: el cartel Jalisco Nueva Generación aprovecha el territorio y ha logrado posicionarse como uno de los grupos con mayor presencia. Dentro de sus dinámicas, destacó su sofisticación operativa como clave para mantenerse activos.

En la región sur, es decir, en San Marcos, explicó que se mantiene el dominio del cartel de Sinaloa, que también conserva presencia en el oriente guatemalteco.

La expansión, agregó, los está llevando a disputar nuevos territorios fronterizos.

Se ha observado, además, que estos grupos movilizan a población local para facilitarles el uso del territorio en sus actividades ilícitas.

“Esa es la forma en que se han posicionado. La división entre carteles está definida. Hasta ahora, esa ha sido la configuración territorial de ambos grupos”, reiteró.

Narcotráfico mantiene vulnerables las fronteras

Mazariegos enfatizó que el control territorial y de los pasos ciegos representa un beneficio directo para los grupos organizados del narcotráfico, ya que les permite financiar grandes cantidades de mercadería de contrabando.

Es en ese punto donde entra en juego el cartel —o estos grupos— al financiar operaciones para ingresar productos ilegales a Guatemala. Se trata de grandes volúmenes de alimentos, ropa, medicamentos y, con fuerza creciente, cigarrillos.

A su juicio, el objetivo principal de estas organizaciones es mantener la vulnerabilidad de las fronteras y conservar esos pasos abiertos, por donde no solo circula mercadería de contrabando, sino también migrantes y drogas.

El directivo reiteró que, según los análisis realizados, este año ha sido evidente la presencia de estos carteles, que continúan ejerciendo control geográfico en beneficio propio.

“Por supuesto, los grandes carteles en el área fronteriza son del lado mexicano, con amplio poder bélico, lo cual les da las herramientas para tomar zonas estratégicas y apoderarse de esos pasos, que resultan clave para su negocio”, precisó.

Alimentos y abarrotes lideran el contrabando

Sobre los bienes de contrabando que predominan, el coordinador del OCC señaló que, en la frontera sur —específicamente en San Marcos y Huehuetenango—, el contrabando incluye alimentos y bebidas, snacks, galletas, dulces, salsas, aceites y abarrotes en general.

En la zona norte de Petén predomina el contrabando de ganado en pie (animal vivo), proveniente de Honduras y Nicaragua, que cruza Guatemala con destino al norte de México.

También se ha identificado un contrabando abierto de maíz y frijol que se genera principalmente por Quiché y la Franja Transversal del Norte. “Estamos hablando de millones de quintales al año que ingresan desde México hacia Guatemala”, detalló.

Alimenta lavado de dinero

La coordinadora de Codecof reveló que las organizaciones criminales están utilizando, a gran escala, el contrabando de cigarrillos. Además, se ha identificado una tendencia creciente con el ingreso ilegal de cigarrillos electrónicos (vapeo).

Los análisis indican que este producto resulta atractivo por su facilidad de adquisición, lo que permite a los grupos movilizarlo con mayor rapidez.

La tendencia actual muestra un vínculo entre el cigarrillo tradicional y el vapeo.

“Ahora, esto también les permite mantener su posicionamiento local. Utilizan estos mecanismos para el lavado de dinero a través de cajas chicas. Si en algún momento no movilizan otro tipo de mercancías, esta es la vía que les permite seguir activos en el mercado”, subrayó Ramírez.

La comercialización de estos productos ocurre principalmente en la economía informal.

Mazariegos agregó que el contrabando se ha convertido en una vía para blanquear dinero ilícito, transformándolo en negocios vinculados con alimentos, ropa, calzado, tabaco, licores y animales vivos. “Es una forma que están utilizando para lavar, de alguna manera, ese dinero”, puntualizó.