Ya son ocho los muertos por ataques del cartel de Sinaloa en Guatemala, confirma Inacif

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que ingresaron siete cadáveres a la morgue de Huehuetenango y uno más a la de San Marcos, luego de los ataques armados atribuidos al cartel de Sinaloa en seis municipios fronterizos con México.

El Inacif practicó necropsias a ocho cadáveres, todos correspondientes a hombres que murieron por heridas de arma de fuego.

Según fuentes oficiales, los cuerpos presentaban múltiples impactos y corresponden a víctimas de los enfrentamientos ocurridos el 8 de diciembre. El reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) señala que los ataques ocurrieron en Nentón, Cuilco, Santa Ana Huista y La Democracia, en Huehuetenango, así como en Tacaná, San Marcos.

El Inacif indicó que solo dos de los cuerpos han sido identificados y que los otros seis permanecen en la morgue como “XX”. Ramiro Méndez Ambrocio, de 52 años, falleció en Tacaná por heridas de arma de fuego y Luis Amed Guillén Albores, 46, en Huehuetenango.

La muerte de el Mochis

En la aldea El Espino, Nentón, Huehuetenango, fueron destruidos con maquinaria pesada dos inmuebles tipo rancho. Frente a las viviendas quemadas había un vehículo sin datos, también incendiado.

Se colocaron narcomensajes en cinco viviendas. Uno de ellos decía: “Luis Amed Guillén Albores, alias Mochis, te vamos a encontrar a donde vayas, no tendrás tranquilidad, cuenta tus días, perro. Atte: CDS”.

Minutos después, Mochis fue asesinado en la aldea El Carmen, Chiaquial, Nentón. Dentro de una vivienda se halló su cuerpo carbonizado y casquillos de arma de fuego. También fue hallado quemado un picop Land Cruiser con placas P-148FHT.

Los atacantes huyeron hacia la aldea La Unión, rumbo a México, y se llevaron dos vehículos: un picop Toyota Hilux blanco, placas P-817LHC, y una camioneta Toyota Prado.

PNC y MP reportan seis fallecidos

El Ministerio Público informó que llevó a cabo diligencias en las que hallaron seis cadáveres: tres en Cuilco, uno en Nentón, uno en Santa Ana Huista y otro en San Marcos.

“En Tacaná, San Marcos, se realizaron diligencias en los cantones Cheguate, La Esperanza y San Antonio La Laguna, donde se incautaron mantas con mensajes, más de 250 casquillos de arma de fuego, un bus y un camión incendiados, así como grabaciones de cámaras de seguridad. Durante estas diligencias se confirmó un fallecido”, indicó el ente investigador.

El cartel de Sinaloa es una de las estructuras criminales más poderosas de América. Su cabecilla, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

El 8 de diciembre, integrantes del cartel de Sinaloa incursionaron en cinco municipios de Huehuetenango y uno de San Marcos, con el objetivo de atacar al cartel Chiapas-Guatemala, una facción del cartel Jalisco Nueva Generación que opera en la frontera entre Guatemala y México.

“Walfre Donaldo Calderón Calderón, Sinaloa viene por ti, puto correlón. Atte: CDS”, decían mantas colocadas en un turicentro de la aldea Chacaj, Nentón, Huehuetenango. En ese lugar, 10 hombres del cartel de Sinaloa incendiaron siete cabañas y dispararon contra otras instalaciones.

Un informe circunstanciado de la PNC señala que fueron seis los escenarios procesados tras la incursión de los narcotraficantes mexicanos.