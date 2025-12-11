Cartel de Sinaloa le declara la guerra al cartel Chiapas-Guatemala; la pugna sería por el territorio que controlaba Baldemar Calderón Carrillo

En Huehuetenango operan dos estructuras del narcotráfico: el cartel de Los Huistas y el cartel Chiapas-Guatemala. Ambas se quedaron sin sus principales cabecillas en el último año.

Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias el Chicharra, cabecilla de Los Huistas, fue capturado en México en marzo y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Mientras tanto, Baldemar Calderón Carrillo, alias Tío Balde, fue asesinado el 8 de junio durante un enfrentamiento con miembros de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), de Chiapas, México.

Las operaciones ilícitas de Los Huistas quedaron a cargo de Eugenio Darío Molina, alias Don Darío o el Botas. Por parte del cartel Chiapas-Guatemala, las dirige Walfre Donaldo Calderón Calderón, alias el Teniente, hijo de Tío Balde.

La Democracia, Huehuetenango, y parte de la Bocacosta forman parte del territorio que controla Calderón, pero que ahora pretende disputar el cartel de Sinaloa (CDS), dirigido por Los Chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán.

El 8 de diciembre, miembros del cartel de Sinaloa incursionaron en cinco municipios de Huehuetenango y uno de San Marcos, con el objetivo de atacar al cartel Chiapas-Guatemala, una facción del cartel Jalisco Nueva Generación que opera en la frontera entre Guatemala y México.

“Walfre Donaldo Calderón Calderón, Sinaloa viene por ti, puto correlón. Atte: CDS”, decían mantas colocadas en un turicentro de la aldea Chacaj, Nentón, Huehuetenango. En ese lugar, 10 hombres del Cartel de Sinaloa incendiaron siete cabañas y dispararon contra otras instalaciones.

Un informe circunstanciado de la Policía Nacional Civil (PNC) señala que fueron seis los escenarios procesados tras la incursión de los narcotraficantes mexicanos.

En el cantón Esperanza, aldea Tuicoche, Tacaná, San Marcos, fue asesinado un hombre de unos 45 años. A 50 metros del cadáver se halló un microbús incendiado con placas C-337BSR, casquillos de arma de fuego y cinco mantas con mensajes intimidatorios: “Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez, alias ‘Toño’, y a Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos. Atte.: CDS”.

López Orantes, alias el Ruso, y Martínez son señalados como cabecillas del cartel Chiapas-Guatemala.

Según el informe, el piloto del microbús fue secuestrado por seis hombres armados con chalecos blindados. Posteriormente fue liberado, pero el vehículo fue incendiado.

En La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango, el Cartel de Sinaloa disparó contra viviendas y vehículos. No se reportaron víctimas.

En la finca Flor de Café, aldea Agua Dulce, Cuilco, Huehuetenango, tres personas murieron: una calcinada y dos más por heridas de bala, durante un enfrentamiento registrado a 1.5 kilómetros de la frontera con México. La PNC fue alertada 13 horas después. Uno de los fallecidos tenía tatuajes en el brazo izquierdo.

En Agua Zarca, Santa Ana Huista, Huehuetenango, los atacantes usaron un dron, aparentemente para lanzar explosivos. La PNC encontró dos artefactos explosivos: uno en un camino de terracería y otro en el parque central. También se localizó a una persona herida por arma de fuego: Rogelio Antonio Chen Chen, quien dijo haber sido interceptado por desconocidos cuando se dirigía a su trabajo.

En el lugar fue detenida Cleofer Zoé Marroquín Pérez y se localizó el cadáver de un hombre no identificado, de unos 45 años.

La muerte de el Mochis

En la aldea El Espino, Nentón, Huehuetenango, fueron destruidos con maquinaria pesada dos inmuebles tipo rancho. Frente a las viviendas calcinadas había un vehículo sin datos, totalmente quemado.

Se colocaron narcomensajes en cinco viviendas. Uno de ellos decía: “Luis Amed Guillén Albores, alias Mochis, te vamos a encontrar a donde vayas, no tendrás tranquilidad, cuenta tus días, perro. Atte: CDS”.

Minutos después, Mochis fue asesinado en la aldea El Carmen, Chiaquial, Nentón. Dentro de una vivienda se halló su cuerpo carbonizado y casquillos de arma de fuego. También fue hallado quemado un picop Land Cruiser con placas P-148FHT.

Los atacantes huyeron hacia la aldea La Unión, rumbo a México, y se llevaron dos vehículos: un picop Hilux blanco, placas P-817LHC, y una camioneta Toyota Prado.

La PNC recomienda mayor coordinación entre instituciones

El informe destaca que la pugna por el control territorial de rutas de narcotráfico, contrabando, armas y trata de personas evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional, el flujo de información y las medidas preventivas para reducir nuevos incidentes.

La PNC recomienda articular, desde el nivel diplomático, equipos de trabajo binacionales entre Guatemala y México para unificar estrategias.

“Solicitar el despliegue urgente de fuerzas combinadas —Ejército y Policía— en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, en los límites con México, siempre que no se violente la soberanía”, concluye el informe.