Hospital reporta que atiende a dos mexicanos heridos en ataques vinculados a la incursión del cartel de Sinaloa en Guatemala

Dos hombres de nacionalidad mexicana fueron atendidos en el hospital privado Camojallito de Huehuetenango, tras resultar heridos durante una serie de ataques armados registrados el lunes 8 de diciembre en la zona fronteriza con México. Las autoridades atribuyen los hechos a una incursión del cartel de Sinaloa contra el grupo denominado cartel Chiapas-Guatemala.

Los pacientes, identificados como Ramón López Godínez, de 38 años, y Keiner José Mazariegos Ramírez, de 31, son originarios del barrio Cerro Quemado, Chiapas, México, una zona limítrofe con la aldea Vuelta Mina, en La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango, informó el hospital.

El reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) señala que López y Mazariegos presentan heridas de bala en las piernas. Además, indicó que hubo un tercer herido, el guatemalteco Antonio Chen Chen, quien fue trasladado a otro hospital privado.

Según reportes oficiales, los ataques armados se produjeron de forma simultánea en al menos seis puntos de los municipios de La Democracia, Nentón, Cuilco y Santa Ana Huista, en Huehuetenango, y en Tacaná, San Marcos, en lo que se presume fue una ofensiva del cartel de Sinaloa para disputarse el control territorial con el cartel Chiapas-Guatemala.

Seis muertos y múltiples escenas de violencia

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de seis personas. Una de las escenas más violentas fue reportada en la finca Flor de Café, aldea Agua Dulce, Cuilco, a 1.5 kilómetros de la frontera con México. Allí fueron localizados tres hombres muertos: uno de ellos carbonizado y los otros dos con heridas de bala. La PNC fue alertada del hecho 13 horas después, aunque, según testigos, ocurrió a las 4.30 horas del lunes.

En el lugar se localizaron 42 casquillos y un cartel con mensajes amenazantes, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un conflicto entre estructuras criminales. “Un grupo de personas ataca con armas de fuego de grueso calibre a la víctima ‘A’ y luego le prenden fuego. Las víctimas ‘B’ y ‘C’ lo atacan con armas de fuego de calibre ignorado”, indicó el informe policial.

Ataques simultáneos

En Agua Zarca, Santa Ana Huista, hombres armados atacaron a presuntos integrantes del cartel Chiapas-Guatemala y a soldados del Ejército. Un oficial resultó herido en la pierna y se encuentra estable, según el Ministerio de la Defensa Nacional. En el lugar se halló un vehículo incendiado, granadas, fusiles, pistolas, chalecos antibalas y drones.

En La Mesilla, La Democracia, al menos cuatro viviendas y varios vehículos fueron atacados con armas de fuego. Los Consejos Comunitarios de Desarrollo y vecinos del área impidieron el ingreso de la PNC.

Otro hecho ocurrió en Chaquial, Nentón, donde se enfrentaron dos grupos armados. Antonio Chen Chen, de 31 años, fue herido y trasladado a dos hospitales. Luis Amed Guillén Albores, de 46, murió en el lugar. La PNC halló 300 casquillos, dos vehículos robados y una casa incendiada.

En la entrada de la aldea El Espino, Nentón, fueron destruidos dos inmuebles con maquinaria pesada y un picop fue incendiado. Se encontraron mantas con amenazas dirigidas a Luis Amed Guillén Albores, alias “Monchis”.

En el cantón Esperanza, aldea Tuicoche, Tacaná, San Marcos, un hombre de unos 45 años fue asesinado. Cerca del cadáver se halló un microbús incendiado y casquillos de arma de fuego.

En ese mismo municipio aparecieron carteles firmados por el cartel de Sinaloa, en los que se acusa al Gobierno guatemalteco de proteger a cabecillas del cartel Chiapas-Guatemala, como Antonio Martínez, alias “Toño”, y Bladimir López Orantes, alias “el Ruso”.