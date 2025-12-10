Quiénes son los señalados en las mantas tras la incursión del cartel de Sinaloa y su vínculo con el cartel Chiapas-Guatemala

El nombre de Baldemar Calderón Carrillo, alias “El Tío Balde”, excabecilla del cartel Chiapas-Guatemala (CCyG), organización señalada como aliada del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vuelve a aparecer en el ámbito de seguridad en Guatemala, pese a que fue ultimado en junio pasado.

Esta vez, la referencia surge por la mención de su hijo, Walfre Calderón-Calderón, alias “El Teniente Jr.”, en una de las mantas colocadas durante la incursión atribuida al cartel de Sinaloa el 8 de diciembre de 2025.

Las mantas fueron colgadas en viviendas rústicas de comunidades de San Marcos y Huehuetenango y contenían amenazas y señalamientos dirigidos a supuestos integrantes de grupos rivales.

Ministro responde a los señalamientos

Además de supuestas advertencias contra adversarios, uno de los mensajes acusaba a presuntos cabecillas del cartel Chiapas-Guatemala de recibir protección del Estado guatemalteco.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, rechazó esa afirmación y aseguró que “está alejado de la realidad”.

El mensaje decía: “Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez, alias ‘Toño’, y a Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos. Atte.: CDS”.

Villeda explicó que una de las personas mencionadas —sin precisar cuál— tiene orden de captura con fines de extradición y está siendo activamente buscada por las autoridades.

A quiénes mencionan las narcomantas

1. Vladimir López Orantes —“El Ruso”

López Orantes es señalado como uno de los mandos de la estructura del cartel Chiapas-Guatemala.

La prensa mexicana ha reportado que tendría vínculos familiares con Antonio Martínez —alias “El Toño”—, a quien se identifica como su sobrino.

Ambos fueron mencionados previamente en un video de junio de 2023, donde un individuo identificó a “El Ruso” y “El Toño” como jefes de plaza, responsables de supervisar rutas de tráfico de drogas y coordinar actividades ilícitas en la frontera, según una publicación de Infobae.

Reportes locales indican que López Orantes se habría encargado de negociaciones de alto nivel dentro de la organización.

2. Antonio Martínez —“El Toño”

Martínez es señalado como colaborador en acuerdos y coordinación con autoridades o contactos militares en zonas fronterizas como El Jocote, Agua Zarca y La Mesilla, en Huehuetenango.

Su nombre también aparece en las mantas del 8 de diciembre.

3. Luis Amed Guillén Alborez —“Monchis”

Identificado por la Policía Nacional Civil (PNC) como supuesto cabecilla del cartel Chiapas-Guatemala.

Fue reportado entre las siete personas fallecidas durante la ola de violencia registrada la madrugada del lunes posterior a los ataques.

Mantas que aparecieron en el cantón Esperanza, aldea Tuicoche, en Tacaná, San Marcos, reportaron mantas en distintos puntos que señalan a presuntos cabecillas del cartel Chiapas‑Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía)

4. Walfre Donaldo Calderón-Calderón —“El Teniente Jr.”

Aparece mencionado en otra de las mantas.

Es hijo de “El Tío Balde”, quien fue abatido el 8 de junio de 2025 en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad mexicanas en La Mesilla.

En documentos de una acusación de 2019 por tráfico de drogas ya figuraba como integrante de esa estructura.

Más recientemente, en junio de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. incluyó su nombre en una acusación federal contra 13 guatemaltecos señalados de operar una red de cocaína desde La Mesilla.

La acusación también mencionaba a varios miembros de la familia Calderón, incluido Edgar Yovani Calderón-Calderón, extraditado desde Francia y condenado en mayo de 2025 a 87 meses de prisión tras declararse culpable.

5. Juan Manuel Valdovinos Mendoza —“El Señor de los Caballos”

Valdovinos Mendoza, o "Señor de los Caballos", es identificado en México como supuesto cabecilla del CJNG en Chiapas.

El 14 de octubre de 2025, autoridades mexicanas intentaron detenerlo junto a otros presuntos integrantes, pero el operativo falló y derivó en disturbios e incendios que afectaron rutas hacia la frontera con Guatemala.

Valdovinos es conocido en México por su afición a los caballos finos; medios locales han señalado que en alguna ocasión describió el narcotráfico como un oficio “elegante”, según reportes de prensa.

