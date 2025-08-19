Fiscal de Chiapas pide capturar a cabecillas de “El Maíz”, vinculados al cártel del Mencho, que asegura huyeron a Guatemala

El fiscal general del Estado de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, informó que solicitó a Interpol la emisión de al menos cuatro alertas rojas para localizar a presuntos cabecillas e integrantes de una estructura denominada “El Maíz”, vinculada al crimen organizado, quienes, aseguró, huyeron hacia Guatemala.

El funcionario confirmó las solicitudes al hablar del grupo de 161 mexicanos que cruzó la frontera y ahora permanece en Guilá, La Democracia, Huehuetenango. Según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), a estas personas se les concedió un permiso de permanencia por razones humanitarias.

Llaven Abarca afirmó que a este grupo se le atribuye haber generado un ambiente de violencia en la región Frontera de Comalapa, tras lo cual habrían huido hacia Guatemala.

“Mencionarles que estos cabecillas están plenamente identificados; cuatro de ellos cuentan con ficha roja de Interpol. Desde hace más de dos meses solicitamos a Interpol México que nuestros homólogos en Guatemala colaboren con su localización y detención. Estos individuos causaron mucho daño en la región de la Sierra, en Chiapas”, declaró en conferencia de prensa este miércoles 20 de agosto del 2025.

Autoridades mexicanas han vinculado al grupo "El Maíz", con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fundado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "el Mencho".

Fiscalía reporta 50 órdenes pendientes

El fiscal agregó que actualmente hay 50 órdenes de captura pendientes de ejecución, relacionadas con la estructura del grupo “El Maíz”, a la que señaló de hacerse pasar por una organización campesina para proteger los intereses de un grupo criminal.

“De los cabecillas que tenemos identificados, sin duda los principales son Vladimir 'N' y Noé 'N'. Ambos operaban en esta región y sabemos dónde se encuentran, ya radicados en Guatemala. Por eso, solicitamos las fichas rojas desde hace más de un mes”, indicó.

Aseguró que la persecución de justicia continuará y que, si estas personas regresan, no se producirá ninguna detención arbitraria, ya que se garantizará el debido proceso. “No hay ninguna detención arbitraria ni injusta. Todo se ha llevado a cabo con base en investigaciones”, puntualizó.

El fiscal se sumó a otros funcionarios locales de Chiapas que se han pronunciado desde que se confirmó que un grupo de mexicanos cruzó al territorio guatemalteco el pasado 18 de agosto.

“Desde Chiapas estamos trabajando de forma muy coordinada. Reconocemos el esfuerzo del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, que mantienen un despliegue importante en la región [...]”, aseveró Llaven Abarca.

En esa misma línea, las autoridades mexicanas, incluido el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sostienen que los chiapanecos refugiados en Guatemala no son desplazados por la violencia, sino familiares de personas detenidas por vínculos con el crimen organizado.

“Respecto de las personas que salieron del ejido Sabinalito, Frontera Comalapa, y que ahora están resguardadas en Guatemala, informo que varios de sus familiares están detenidos y enfrentan un proceso penal”, publicó el funcionario en su cuenta de Facebook .

Guatemala otorga permiso humanitario

Este mismo miércoles 20 de agosto, el IGM informó que otorgó un permiso humanitario de permanencia a 161 mexicanos, incluidos 69 niños, que se refugiaron en una escuela en Guilá, La Democracia, Huehuetenango.

En contraste, hasta el cierre de esta nota, ni el Ministerio de Gobernación ni el Ejército de Guatemala se han pronunciado de manera oficial sobre las declaraciones de las autoridades de Chiapas.

A ambas instituciones se les consultó, además, cómo resguardan la frontera en esa región y si cuentan con información que respalde los señalamientos de que los refugiados tendrían vínculos con estructuras criminales.

Adicional, se consultó al Ministerio de Gobernación sobre el estatus de las alertas rojas de Interpol solicitadas por la Fiscalía de Chiapas, en busca de la detención de presuntos cabecillas de la organización “El Maíz”.

Autoridades mexicanas insisten en que hay vínculos criminales

El gobernador Ramírez Aguilar reconoció que en el pasado los comunitarios se coludieron con grupos criminales ante la ausencia del Estado. Fue el primero en referirse al grupo “El Maíz”, cuyo cabecilla identificó como “el Colocho”, quien, aseguró, “se encuentra con total impunidad en Guatemala” y estaría vinculado con delitos como extorsión, cobro de piso y desapariciones.

Afirmó que el crimen organizado intenta desacreditar los esfuerzos por controlar la región fronteriza, actuando desde territorio guatemalteco.

“Hoy hay garantías de una aplicación de la ley transparente y sin sesgos. La delincuencia organizada que opera en Guatemala quiere desacreditar nuestra estrategia de seguridad pública, la cual ha traído tranquilidad a Chiapas”, expresó.

Según dijo, los habitantes que se trasladaron a Guatemala “intentan confundir a la opinión pública, diciendo que en Chiapas no se actúa con imparcialidad”.

Descartan desplazamiento forzado

Antes que él, el fiscal de Distrito Sierra Mariscal, Jackson Gutiérrez Martínez, desmintió que en el 2025 se haya producido un desplazamiento de pobladores de Sabinalito y Santa Teresa Llano Grande hacia Guatemala por motivos de violencia.

El fiscal aseguró que las personas huyeron ante el arribo de autoridades que buscaban restablecer el orden, por temor a ser capturadas, ya que serían familiares directos de generadores de violencia.

El secretario de Seguridad de Chiapas, Óscar Aparicio Avendaño, añadió que Comalapa vive una situación “ordinaria”.

Indicó que hubo “movimientos sistemáticos” de familias que eran parientes de delincuentes encargados de extorsionar, y que se trasladaron a Guatemala.

“Tenemos más de 15 días sin homicidios. El último, por ejemplo, fue cometido por personas que llegaron desde Guatemala en motocicleta y luego regresaron. Es evidente que los delincuentes están allá. Por tanto, es ilógico que alguien quiera protegerse en el lugar donde está la amenaza”, concluyó.