Autoridades advierten de alianza entre el cartel de Los Huistas y el cartel Chiapas-Guatemala para enfrentar a Los Chapitos en la guerra del narco

El cartel de Sinaloa busca controlar Huehuetenango y San Marcos, zonas utilizadas para el trasiego de drogas, contrabando de mercadería, armas y trata de personas. Actualmente, esas rutas están bajo el dominio del cartel de Los Huistas y del cartel Chiapas-Guatemala.

El 8 de diciembre del 2025, el cartel de Sinaloa, liderado por Los Chapitos —hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán—, incursionó en cinco municipios en busca de cabecillas del cartel Chiapas-Guatemala, según reportó la Policía Nacional Civil (PNC). Uno de los investigadores del caso afirmó que estos no serían los únicos blancos de Los Chapitos; también perseguían a cabecillas del cartel de Los Huistas.

“Alex Bladimir Montejo Sáenz, Sinaloa te busca, da la cara y sal a pelear”, decía uno de los narcomensajes hallados en Huehuetenango.

Montejo Sáenz es yerno de Eugenio Darío Molina López, alias Botas, cabecilla de Los Huistas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó a los integrantes de esa estructura del narcotráfico, liderada por Aler Samayoa Recinos, alias Chicharra, y por Molina López.

Montejo Sáenz es un lugarteniente clave y coordinador del transporte de narcóticos. En el 2017, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California lo acusó de tráfico de drogas, con base en una investigación de Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés).

El investigador afirmó que las pesquisas apuntan a una posible alianza entre Los Huistas y el cartel Chiapas-Guatemala para enfrentar al cartel de Sinaloa.

El mensaje del cartel de Sinaloa al cabecilla del carte Los Huistas. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Defensa confirma la alianza

El 12 de diciembre, durante una citación con el diputado José Chic, el viceministro de la Defensa, Germán Rodolfo Molina, aseguró que no han identificado la presencia de un cartel guatemalteco.

Gerardo Elí Orozco Vásquez, director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa, lo respaldó y afirmó que Los Huistas no son un cartel del narcotráfico.

“En Guatemala no existen carteles, porque un cartel es una estructura en la que ya se produce. Es una estructura distinta. Aquí hay estructuras de narcotráfico, que es la clasificación adecuada”, explicó Orozco.

Sin embargo, las autoridades del Ministerio de la Defensa confirmaron al congresista la existencia de una alianza entre Los Huistas y el cartel Chiapas-Guatemala.

“¿Es una estructura de narcotráfico identificada en el país que está haciendo alianza con un cartel de narcotráfico mexicano?”, preguntó Chic en referencia a Los Huistas. “Así es”, respondió el director de Inteligencia.

De acuerdo con David Custodio Boteo, director de la PNC, existe una disputa entre Los Huistas y el cartel Chiapas-Guatemala.

También le podría interesar: Cartel de Sinaloa le declara la guerra al cartel Chiapas-Guatemala; la pugna sería por el territorio que controlaba Baldemar Calderón Carrillo

Reclutamiento de kaibiles y exkaibiles

Las investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) señalan que los carteles reclutan a guatemaltecos con formación militar. En julio del 2024, la PNC alertó que estructuras criminales que operan en Huehuetenango y Alta Verapaz publicaban anuncios en redes sociales o distribuían volantes en la vía pública.

En esos anuncios, según la Policía, se solicita personal con experiencia para trabajar en empresas de seguridad, y se proporcionan números telefónicos de contacto.

“En esos anuncios no se indica que es para conformar un grupo delictivo. Cuando ya están en el supuesto proceso de contratación, les informan de qué se trata, pero les ofrecen Q7 mil”, afirmó la PNC. Añadió que, de preferencia, las estructuras criminales buscan reclutar a exkaibiles y kaibiles.