Un dron de Q200 mil, fusiles y explosivos: cuál fue el arsenal incautado tras el ataque del cartel de Sinaloa en Guatemala

Guatemala vivió el 8 de diciembre una de las jornadas más violentas vinculadas al crimen organizado transnacional, tras una incursión armada atribuida al cartel de Sinaloa en al menos 12 ataques en distintos puntos de Huehuetenango y San Marcos.

Las autoridades confirmaron incendios, ataques simultáneos y varios enfrentamientos con grupos locales.

Entre los hechos más graves figura el ataque en la aldea Agua Zarca, Santa Ana Huista, donde miembros del cartel de Sinaloa agredieron a soldados del Ejército y a supuestos integrantes del cartel Chiapas–Guatemala. La escena dejó un vehículo incendiado, armas, granadas y drones.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que en ese punto fue detenido Cleofer Marroquín Pérez, de 40 años, señalado de participar en el ataque armado y de herir a un soldado. El Ministerio de la Defensa confirmó que la unidad militar realizaba un patrullaje de rutina cuando ocurrió el enfrentamiento.

Según el informe oficial, el capturado intentaba cruzar hacia territorio mexicano portando un fusil AK-47 con cargador y 30 municiones, además de transportar otro cargamento de armas y equipo táctico.

¿Qué le decomisaron al capturado?

Armas largas y cortas

Cuatro fusiles AK-47, una pistola 9 mm, municiones y 12 tolvas para fusil.

Según autoridades y analistas en seguridad, este tipo de armamento es utilizado por grupos criminales para asegurar control territorial, repeler a estructuras rivales y enfrentar operativos policiales o militares, debido a su capacidad de fuego y disponibilidad en el mercado ilícito.

Fusiles, cargadores y municiones quedaron bajo custodia del Ministerio Público durante el proceso de embalaje de evidencias relacionado con el ataque atribuido al cartel de Sinaloa en Guatemala. (Foto Prensa Libre: PNC)

Un agente de la Policía Nacional Civil permanece frente a las armas aseguradas durante el operativo que documentó el arsenal utilizado en el ataque atribuido al cartel de Sinaloa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Municiones para fusil AK-47, parte del decomiso posterior al ataque del cartel de Sinaloa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Equipo táctico

Cuatro radios portátiles y seis bases para transmisores.

Autoridades y especialistas en inteligencia indican que estos dispositivos permiten a las organizaciones criminales coordinar movimientos, alertar sobre patrullajes y mantener comunicación en zonas donde no hay señal telefónica.

Autoridades y especialistas en inteligencia indican que estos dispositivos permiten a las organizaciones criminales coordinar movimientos, alertar sobre patrullajes y mantener comunicación en zonas donde no hay señal telefónica. Dos chalecos antibalas.

De acuerdo con informes, los carteles emplean este tipo de protección para reducir el riesgo durante enfrentamientos y proteger a integrantes encargados de transportar armas, dinero o droga.

Radios portátiles asegurados por las autoridades fueron colocados en el suelo para su registro como evidencia del caso relacionado con el ataque del cartel de Sinaloa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Explosivos

Aproximadamente 70 artefactos explosivos, bombas incendiarias de fabricación casera y fusibles de encendido pirotécnico.

Según unidades contraminas y analistas en terrorismo criminal, estos materiales suelen ser usados por estructuras armadas para intimidar, destruir vehículos y ejecutar ataques rápidos contra rivales o fuerzas de seguridad, especialmente en zonas rurales donde pueden operar sin detección inmediata.

Un agente especializado en explosivos de la PNC inspecciona una caja que contiene los explosivos artesanales incautados tras el ataque atribuido al cartel de Sinaloa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Drones

Decomisaron tres drones con cinco baterías y cargadores; uno valorado en Q200 mil, según la PNC.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México y expertos en inteligencia, los carteles emplean drones para reconocer áreas, vigilar movimientos de autoridades, ubicar rutas seguras y, en algunos casos, adaptar cargas ligeras para sabotajes o distracciones. Su uso se ha expandido en regiones fronterizas por su alcance y versatilidad.

Mochilas, cargadores, cables y las cajas con los drones asegurados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público como parte del arsenal decomisado. (Foto Prensa Libre: PNC)

