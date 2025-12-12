Un dron de Q200 mil, fusiles y explosivos: cuál fue el arsenal incautado tras el ataque del cartel de Sinaloa en Guatemala

Las autoridades guatemaltecas revelaron el listado del equipo táctico, armas y drones localizados después de la violenta incursión del cartel de Sinaloa en Huehuetenango.

Armas y municiones decomisadas en Huehuetenango

Fusiles AK-47, municiones, cargadores, radios portátiles, chalecos antibalas y explosivos artesanales fueron asegurados en Agua Zarca, Santa Ana Huista, Huehuetenango, el 8 de diciembre del 2025 tras la incursión violenta del cartel de Sinaloa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Guatemala vivió el 8 de diciembre una de las jornadas más violentas vinculadas al crimen organizado transnacional, tras una incursión armada atribuida al cartel de Sinaloa en al menos 12 ataques en distintos puntos de Huehuetenango y San Marcos.

Las autoridades confirmaron incendios, ataques simultáneos y varios enfrentamientos con grupos locales.

Entre los hechos más graves figura el ataque en la aldea Agua Zarca, Santa Ana Huista, donde miembros del cartel de Sinaloa agredieron a soldados del Ejército y a supuestos integrantes del cartel Chiapas–Guatemala. La escena dejó un vehículo incendiado, armas, granadas y drones.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que en ese punto fue detenido Cleofer Marroquín Pérez, de 40 años, señalado de participar en el ataque armado y de herir a un soldado. El Ministerio de la Defensa confirmó que la unidad militar realizaba un patrullaje de rutina cuando ocurrió el enfrentamiento.

Según el informe oficial, el capturado intentaba cruzar hacia territorio mexicano portando un fusil AK-47 con cargador y 30 municiones, además de transportar otro cargamento de armas y equipo táctico.

Lea también: Asesinato del narcotraficante Byron Ruiz: la táctica, las pistolas y los chalecos antibalas utilizados por los agresores

¿Qué le decomisaron al capturado?

Armas largas y cortas

  • Cuatro fusiles AK-47, una pistola 9 mm, municiones y 12 tolvas para fusil.
  • Según autoridades y analistas en seguridad, este tipo de armamento es utilizado por grupos criminales para asegurar control territorial, repeler a estructuras rivales y enfrentar operativos policiales o militares, debido a su capacidad de fuego y disponibilidad en el mercado ilícito.
Fusiles y municiones incautadas en Guatemala durante el embalaje de evidencias del Ministerio Público
Fusiles, cargadores y municiones quedaron bajo custodia del Ministerio Público durante el proceso de embalaje de evidencias relacionado con el ataque atribuido al cartel de Sinaloa en Guatemala. (Foto Prensa Libre: PNC)
Agente de la PNC frente a las armas incautadas tras ataque del cartel de Sinaloa
Un agente de la Policía Nacional Civil permanece frente a las armas aseguradas durante el operativo que documentó el arsenal utilizado en el ataque atribuido al cartel de Sinaloa. (Foto Prensa Libre: PNC)
Municiones para fusil AK-47 incautadas por autoridades en Guatemala
Municiones para fusil AK-47, parte del decomiso posterior al ataque del cartel de Sinaloa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Equipo táctico

  • Cuatro radios portátiles y seis bases para transmisores.
    Autoridades y especialistas en inteligencia indican que estos dispositivos permiten a las organizaciones criminales coordinar movimientos, alertar sobre patrullajes y mantener comunicación en zonas donde no hay señal telefónica.
  • Dos chalecos antibalas.
    De acuerdo con informes, los carteles emplean este tipo de protección para reducir el riesgo durante enfrentamientos y proteger a integrantes encargados de transportar armas, dinero o droga.
Radios portátiles incautados y colocados en el suelo para documentación del MP
Radios portátiles asegurados por las autoridades fueron colocados en el suelo para su registro como evidencia del caso relacionado con el ataque del cartel de Sinaloa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Explosivos

  • Aproximadamente 70 artefactos explosivos, bombas incendiarias de fabricación casera y fusibles de encendido pirotécnico.
  • Según unidades contraminas y analistas en terrorismo criminal, estos materiales suelen ser usados por estructuras armadas para intimidar, destruir vehículos y ejecutar ataques rápidos contra rivales o fuerzas de seguridad, especialmente en zonas rurales donde pueden operar sin detección inmediata.
Agente de explosivos de la PNC revisa caja con explosivos incautados
Un agente especializado en explosivos de la PNC inspecciona una caja que contiene los explosivos artesanales incautados tras el ataque atribuido al cartel de Sinaloa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Drones

  • Decomisaron tres drones con cinco baterías y cargadores; uno valorado en Q200 mil, según la PNC.
  • De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México y expertos en inteligencia, los carteles emplean drones para reconocer áreas, vigilar movimientos de autoridades, ubicar rutas seguras y, en algunos casos, adaptar cargas ligeras para sabotajes o distracciones. Su uso se ha expandido en regiones fronterizas por su alcance y versatilidad.
Mochilas, cargadores, cables y cajas negras con drones incautados por autoridades guatemaltecas
Mochilas, cargadores, cables y las cajas con los drones asegurados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público como parte del arsenal decomisado. (Foto Prensa Libre: PNC)

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Cartel de Sinaloa Cartel Jalisco Nueva Generación CJNG Crimen organizado Ejército Frontera con México Huehuetenango Los Huista Policía Nacional Civil San Marcos 
