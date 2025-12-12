Cronología de los ataques del cartel de Sinaloa en contra del cartel Chiapas-Guatemala en la zona fronteriza

El 8 de diciembre, miembros del cartel de Sinaloa incursionaron en cinco municipios de Huehuetenango y uno de San Marcos, con el objetivo de atacar al cartel Chiapas-Guatemala, una facción del cartel Jalisco Nueva Generación que opera en la frontera entre Guatemala y México.

El grupo criminal liderado por los Chapitos, hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán, dejó narcomensajes en las áreas donde ejecutó ataques simultáneos en Guatemala.

Uno de esos mensajes fue dirigido al Gobierno de Guatemala por la supuesta protección a cabecillas del cartel Chiapas–Guatemala, entre ellos Walfre Donaldo Calderón Calderón, alias el Teniente, hijo de Baldemar Calderón Carrillo, alias Tío Balde, fallecido el 8 de junio en un enfrentamiento con la policía mexicana en la frontera con La Mesilla, Huehuetenango.

Según el informe circunstanciado de la Policía Nacional Civil (PNC), los ataques atribuidos al cartel de Sinaloa se desarrollaron de forma coordinada en distintos puntos de la frontera. En cada hecho participaron entre 10 y 15 individuos, presuntamente integrantes del grupo conocido como los Chapitos.

El documento oficial detalla que los atacantes utilizaron drones para localizar y controlar a sus rivales. También se reportó el hallazgo de artefactos explosivos, lo que sugiere que algunos drones pudieron ser empleados para lanzar bombas durante las incursiones.

Nentón, Huehuetenango

04.00 horas

En la aldea El Espino, Nentón, Huehuetenango, fueron destruidos con maquinaria pesada dos inmuebles tipo rancho. Frente a las viviendas calcinadas había un vehículo sin datos, totalmente quemado.

Se colocaron narcomensajes en cinco viviendas. Uno de ellos decía: “Luis Amed Guillén Albores, alias Mochis, te vamos a encontrar a donde vayas, no tendrás tranquilidad, cuenta tus días, perro. Atte.: CDS”.

04.00 horas

En el turicentro El Zapotal, en Chacaj, se documentó el incendio de siete cabañas.



“Walfre Donaldo Calderón Calderón, Sinaloa viene por ti, puto correlón. Atte.: CDS”, decían mantas colocadas en ese lugar, donde 10 hombres del cartel de Sinaloa incendiaron siete cabañas y dispararon contra otras instalaciones.

05.00 horas

El Mochis fue asesinado en la aldea El Carmen, Chiaquial, Nentón. Dentro de una vivienda se halló su cuerpo carbonizado y casquillos de arma de fuego. También fue hallado quemado un picop Toyota Land Cruiser, placas P-148FHT.

Los atacantes huyeron hacia la aldea La Unión, rumbo a México, y se llevaron dos vehículos: un picop Toyota Hilux blanco, placas P-817LHC, y una camioneta Toyota Prado.

Un picop Toyota Land Cruiser fue localizado calcinado en la aldea El Carmen, Nentón, Huehuetenango, tras el asesinato de Luis Amed Guillén Albores, presunto cabecilla del cartel Chiapas–Guatemala.

Cuilco, Huehuetenango

04.30 horas

En la finca Flor de Café, aldea Agua Dulce, Cuilco, Huehuetenango, tres personas murieron: una carbonizada y dos más por heridas de bala, durante un enfrentamiento registrado a 1.5 kilómetros de la frontera con México. La PNC fue alertada 13 horas después. Uno de los fallecidos tenía tatuajes en el brazo izquierdo.



Agrega que un hombre fue abatido a balazos y posteriormente su cuerpo fue quemado en el ingreso de la finca, en las coordenadas 15.537381 y -92.043698. Los otros dos sujetos murieron por heridas de arma de fuego y la Policía localizó 42 indicios balísticos.

“Un grupo de personas atacan con armas de fuego de grueso calibre a la víctima ‘A’ y luego le prenden fuego. Las víctimas ‘B’ y ‘C’ los atacan con armas de fuego de calibre ignorado y posteriormente los individuos dejan carteles con mensajes o leyendas”, indicaron los investigadores.

Se presume que miembros del cartel de Sinaloa ingresaron al país en vehículos 4x4 por Cuilco para atacar a integrantes del cartel Chiapas-Guatemala.



La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango

05.00 horas

En La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango, el cartel de Sinaloa disparó contra cuatro viviendas y vehículos. No se reportaron víctimas.

En el lugar se encontraban unas 75 personas, quienes indicaron que un grupo de mexicanos ejecutó el tiroteo.

“El grupo de personas no permitio ningún diligenciamiento por parte de las autoridades correspondientes, que lo único que solicitaban que el Ejército de Guatemala tomara el control de esos puntos ciegos, manifestando que son los responsables de mantener la soberanía del país”.

Los policías solo le pudieron tomar fotografías a una de las viviendas que tenía impactos de proyectil de arma de fuego, ya que los pobladores no permitieron que se documentaran los hechos.

05.27 horas

La policía fue alertada de un ataque armado en La Mesilla, Huehuetenango.



12.49 horas

Dos hombres de nacionalidad mexicana fueron atendidos en el hospital privado Camojallito de Huehuetenango, tras resultar heridos durante una serie de ataques armados.



Los pacientes, identificados como Ramón López Godínez, de 38 años, y Keiner José Mazariegos Ramírez, 31, son originarios del barrio Cerro Quemado, Chiapas, México, una zona limítrofe con la aldea Vuelta Mina, en La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango, informó el hospital.

El reporte de la PNC señala que López y Mazariegos presentan heridas de bala en las piernas.

Santa Ana Huista, Huehuetenango

05.14 horas

En Agua Zarca, Santa Ana Huista, Huehuetenango, un grupo de hombres ingresó a la aldea.

06.21 horas

La policía localiza un vehículo incendiado y a las unidades del Ejército.



“El Ejército de Guatemala, quienes habían encontrado una posible granada, cables, una pistola marca Glock 9mm, un fusil AK-47, chaleco antibalas, equipo de tecnología (drones) y radios portátiles”, dice el informe.



“Los atacantes usaron un dron, aparentemente para lanzar explosivos. La PNC encontró dos artefactos explosivos: uno en un camino de terracería y otro en el parque central”.

12.15 horas

En Agua Zarca, Santa Ana Huista, Huehuetenango, la policía y soldados localizaron a un hombre fallecido, dos radios portátiles, un arma de fuego tipo pistola y un celular.

13.10 horas

La policía localizó en un camino de terracería que conduce a México, a una persona herida por arma de fuego: Rogelio Antonio Chen Chen, quien dijo haber sido interceptado por desconocidos cuando se dirigía a su trabajo. Chen fue puesto a disposición del Juzgado de Paz, según el reporte.

Cleofer Zoé Marroquín Pérez fue capturado como uno de los presuntos responsables de herir a un soldado del Ejército de Guatemala durante el enfrentamiento ocurrido en Agua Zarca.

Autoridades localizaron drones que habrían sido utilizados por miembros del cartel de Sinaloa para vigilar a sus rivales o lanzar artefactos explosivos en Santa Ana Huista. (Foto Prensa Libre: PNC)

Tacaná, San Marcos

05.00 horas

En el cantón Esperanza, aldea Tuicoche, Tacaná, San Marcos, fue asesinado un hombre de unos 45 años. A 50 metros del cadáver se halló un microbús incendiado con placas C-337BSR, casquillos de arma de fuego y cinco mantas con mensajes intimidatorios: “Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez, alias ‘Toño’, y a Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos. Atte.: CDS”.



López Orantes, alias el Ruso, y Martínez son señalados como cabecillas del cartel Chiapas-Guatemala.



Según el informe, el piloto del microbús fue secuestrado por seis hombres armados con chalecos blindados. Posteriormente fue liberado, pero el vehículo fue incendiado.

El cuerpo de un hombre fue hallado junto a un microbús incendiado en el cantón Esperanza, Tacaná, San Marcos, tras un ataque atribuido al cartel de Sinaloa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Incursión del cartel de Sinaloa dejó ocho muertos

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que ingresaron siete cadáveres a la morgue de Huehuetenango y uno más a la de San Marcos, luego de los ataques armados atribuidos al cartel de Sinaloa en seis municipios fronterizos con México. Hasta el momento el Ministerio Público y la PNC solo han reportado seis fallecidos.

El Inacif practicó necropsias a ocho cadáveres, todos correspondientes a hombres que murieron por heridas de arma de fuego.

Según fuentes oficiales, los cuerpos presentaban múltiples impactos y corresponden a víctimas de los enfrentamientos ocurridos el 8 de diciembre. El reporte de la PNC señala que los ataques ocurrieron en Nentón, Cuilco, Santa Ana Huista y La Democracia, en Huehuetenango, así como en Tacaná, San Marcos.



