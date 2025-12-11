Así refuerza Guatemala la seguridad en la frontera con México tras violencia del cartel de Sinaloa: estas son las primeras imágenes

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército llevan a cabo operativos en la zona fronteriza con México y Guatemala, luego de que miembros del cartel de Sinaloa incursionaran en Huehuetenango y San Marcos para ejecutar ataques contra el cartel Chiapas-Guatemala.

De acuerdo con la PNC, un grupo de 23 soldados y 10 agentes policiales realiza un operativo en la aldea Agua Zarca, Santa Ana Huista, Huehuetenango.

Las fuerzas de seguridad también patrullan puntos ciegos de la frontera para evitar el ingreso de criminales al país, indicó la Policía.

Tras la incursión del cartel de Sinaloa en Guatemala y la ola de violencia registrada en al menos cinco municipios de Huehuetenango y San Marcos, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que uno de los implicados ya tiene orden de captura con fines de extradición, por lo que las autoridades lo buscan activamente.

El 10 de diciembre, el presidente Bernardo Arévalo indicó que había dado instrucciones al ministro de la Defensa, Henry Sáenz, para que se triplique la presencia militar en el área fronteriza con México, con el objetivo de resguardar la soberanía del territorio nacional y la seguridad de los habitantes de las comunidades ubicadas en la frontera.

“Mi instrucción al ministro de la Defensa ha sido fortalecer más allá de duplicar, si es necesario triplicar la presencia de nuestras fuerzas —armadas— para evitar todo tipo de incursión por parte de estos carteles, por un lado, y comenzar la coordinación con las fuerzas de la Secretaría de Defensa Nacional de México para coordinar operativos, para que también allá haya control del lado del territorio mexicano sobre estos carteles”, afirmó Arévalo.

Inacif reporta ocho fallecidos

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que ingresaron siete cadáveres a la morgue de Huehuetenango y uno más a la de San Marcos, luego de los ataques armados atribuidos al cartel de Sinaloa en seis municipios fronterizos con México.

El Inacif practicó necropsias a ocho cadáveres, todos correspondientes a hombres que murieron por heridas de arma de fuego.

Según fuentes oficiales, los cuerpos presentaban múltiples impactos y corresponden a víctimas de los enfrentamientos ocurridos el 8 de diciembre. El reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) señala que los ataques ocurrieron en Nentón, Cuilco, Santa Ana Huista y La Democracia, en Huehuetenango, así como en Tacaná, San Marcos.

El Inacif indicó que solo dos de los cuerpos han sido identificados y que los otros seis permanecen en la morgue como “XX”. Ramiro Méndez Ambrocio, de 52 años, falleció en Tacaná por heridas de arma de fuego y Luis Amed Guillén Albores, 46, en Huehuetenango.

Los narcomensajes al Gobierno de Guatemala

El cartel de Sinaloa colocó varias mantas en las que hace referencia a la presunta protección de los cabecillas del cartel Chiapas-Guatemala por parte del Gobierno.

“Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez, alias ‘Toño’, y a Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos. Atte.: CDS”, dicen los narcomensajes.

Arévalo respondió que las mantas son parte de la frustración de los narcotraficantes por no poder operar libremente:

“Los carteles que pusieron en distintos lugares son precisamente la expresión de la frustración que tienen de no poder operar libremente en territorio guatemalteco, porque tenemos presencia con una estrategia de control territorial entre el Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional Civil y, en todo caso, las personas a las que se refieren son personas a las que el Gobierno de Guatemala —nosotros— está buscando. Una de ellas incluso tiene una solicitud de extradición, así que estamos nosotros en persecución de estas personas”, puntualizó el mandatario.