Estados Unidos sanciona a Los Huistas y a sus líderes, incluido un diputado del Parlacen, por vínculos con el narcotráfico

Agrega que la acción es el resultado de la colaboración con el Gobierno de Guatemala y los Departamentos de Justicia, Estado, Defensa y Seguridad Nacional de los EE. UU., incluidas Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Comando Sur de los EE . Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección Fronteriza.

“Grupos criminales como Los Huistas contribuyen a la inestabilidad en Guatemala y la región”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

“Los Huistas contrabandea narcóticos mortales, incluyendo cocaína, metanfetamina y heroína, desde Guatemala a través de México para su distribución en múltiples ciudades de los Estados Unidos. El Tesoro y nuestros socios gubernamentales de Estados Unidos y Guatemala continuarán utilizando todos los recursos disponibles para desmantelar estas redes criminales”, se lee en el comunicado.

Según el documento, Eugenio Darío Molina López y Alec Baldomero Samayoa Recinos, también conocido como “Chicharra”, fueron designados por “haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que contribuyeron materialmente o representaron un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción”.

Agrega que desde al menos 2012, ambas personas han liderado la organización de drogas Los Huistas, que opera en “el área estratégicamente importante a lo largo de la frontera entre Guatemala y México”.

El comunicado de prensa establece que Los Huistas contrabandea cocaína, metanfetamina y heroína desde su base ubicada en el norte de Guatemala hacia los Estados Unidos utilizando organizaciones mexicanas como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG),-el primero fundado por Joaquín “el Chapo” Guzmán y el segundo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”-.

Los Huistas también son señalados de producir heroína y fabricar metanfetamina para exportar a los Estados Unidos.

El documento refiere que la cocaína, la metanfetamina y la heroína consumidas en los Estados Unidos con frecuencia están mezcladas con fentanilo, lo que puede aumentar significativamente la posibilidad de sobredosis y muerte para sus usuarios.

Según el señalamiento, Los Huistas controla los campos de cultivo de amapola en la región montañosa que abarca Huehuetenango y San Marcos y ha importado precursores químicos de China para fabricar metanfetamina.

“La organización centralizada y jerarquizada de Los Huistas también se dedica al lavado de dinero”, se lee en el comunicado de prensa.

