EE. UU. presenta chats que exponen a “la Gaby” en red de fentanilo entre el cartel de Sinaloa, China y Guatemala

Una serie de capturas de pantalla obtenidas por las autoridades de Estados Unidos y presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York expone el papel de Ana Gabriela Rubio Zea, alias “la Gaby”, en el tráfico de fentanilo entre China, Guatemala y Estados Unidos desde el 2014 hasta el 4 de abril del 2023.

Según las investigaciones estadounidenses, Rubio Zea tenía una empresa en Guatemala llamada IGIGI Technologies y utilizaba sus contactos en Asia para adquirir fentanilo y establecer conexiones directas entre el cartel de Sinaloa y compañías químicas chinas.

“Rubio Zea era un corredor y distribuidor a gran escala de productos químicos utilizados para fabricar fentanilo, conocidos como precursores del fentanilo. En esta función, Rubio Zea conectó empresas chinas de precursores químicos con individuos que fabricaron fentanilo para el cartel de Sinaloa en México”, señala el documento judicial publicado el 21 de enero del 2026.

Según documentos judiciales, Rubio Zea envió imágenes a un agente encubierto de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés), identificado como UC-1, en las que mostró transferencias bancarias realizadas a proveedores químicos chinos, así como fotografías de píldoras falsificadas presuntamente elaboradas con fentanilo.

“Rubio Zea intentó negociar la venta de pastillas de fentanilo falsificadas a UC-1, incluso enviándole una foto de una bolsa de pastillas marcada ‘M30’, junto con el mensaje ‘Para su cliente’, y posteriormente informó al agente encubierto que una muestra de mil píldoras costaría US$3 mil”, detalla el documento.

Además, se presentó evidencia de varias transferencias que Rubio Zea habría realizado a la empresa china Shenzhen Bright Summer International Co. para adquirir precursores del fentanilo. Según la acusación, los pagos ascendieron a aproximadamente US$100 mil entre diciembre del 2021 y febrero del 2022.

La fiscalía de EE. UU. presenta evidencia de las pastillas, precursores de fentanilo y mensajes de texto de las negociaciones de Ana Gabriela Rubio Zea. (Foto Prensa Libre: Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, EE. UU.)

“La empresa de importación y exportación con sede en Guatemala llamada IGIGI Technologies la usaba Rubio Zea para ocultar y trasladar las compras de precursores químicos de fentanilo para individuos asociados con el cartel de Sinaloa”, detalla el escrito.

El 15 de septiembre del 2021, agentes del orden público en Guadalajara, México, incautaron un cargamento de 25 kilogramos de precursor de fentanilo que Rubio Zea había ordenado a una empresa en China y que pretendía entregar a un traficante de fentanilo en Culiacán, Sinaloa, indica la fiscalía estadounidense.

“Estas afirmaciones están corroboradas por los datos almacenados en la cuenta de iCloud de Rubio Zea, que muestran, por ejemplo, que recibió una factura en septiembre del 2021 de una empresa química china por el precursor de fentanilo de 25 kilogramos”, droga que fue incautada, señala la investigación.

Por esa droga, el cartel de Sinaloa habría pagado US$17 mil 375 a Rubio Zea, indica la fiscalía estadounidense.

Las incautaciones vinculadas a Rubio Zea y las capturas de pantalla

Las investigaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos señalan que alias “la Gaby” se reunió con el agente encubierto de la DEA en abril del 2022 y hablaron de un kilo de precursores de fentanilo que fue enviado a EE. UU., pero fue incautado en un buzón de Nueva York.

Además, Rubio Zea envió un cargamento de precursores de fentanilo a uno de sus clientes en Sinaloa, México, pero luego el traficante descubrió que la droga era falsa, señala la fiscalía.

“Según Rubio Zea, recibió amenazas de ese cliente, quien le exigió la devolución de su dinero. Rubio Zea fue obligada a reembolsarlo”, detalla.

“En el transcurso de la conversación, Rubio Zea también le informó al agente encubierto de la DEA que recientemente había transferido US$120 mil a una empresa en China para comprar productos químicos precursores del fentanilo; había ordenado este precursor para uno de sus clientes en Sinaloa”, indica.

Señaló que Rubio Zea sabía que esos precursores que compraba eran para fabricar fentanilo, así como de otros cargamentos que adquirió a empresas chinas.

Durante esa reunión, el agente de la DEA dijo que Rubio Zea contactó a uno de sus proveedores a través de una aplicación de mensajería cifrada para negociar una transacción de precursor de fentanilo.

“Rubio Zea envió un mensaje de texto al agente encubierto y varias capturas de pantalla de transferencias que realizó a otra empresa con sede en China, Shenzhen Bright Summer International Co., pagos por precursores de fentanilo que Rubio Zea había ordenado”, dice la fiscalía.

La relación de Ana Gabriela Rubio Zea con el cartel de Sinaloa

“La Gaby” le habría dicho al agente encubierto en septiembre del 2022 que tenía una buena relación con el cartel de Sinaloa, basada en uno de sus clientes, quien se quedó en la casa de la acusada durante 30 días.

“Rubio Zea explicó que el sujeto era miembro del cartel de Sinaloa. Era la misma persona que había intentado comprar US$120 mil en precursores de fentanilo a Rubio Zea varios meses antes, pero había recibido sustancias químicas falsas”, detalló la investigación.

La fiscalía señaló que Rubio Zea envió capturas de pantalla al agente encubierto de la DEA de las transferencias bancarias que había realizado a proveedores químicos chinos en dólares estadounidenses para la compra de precursores del fentanilo, incluidas una serie de facturas fechadas entre diciembre del 2021 y febrero del 2022.

También podría leer: CBP despliega personal en terminales aéreas y marítimas de Guatemala para reforzar controles y seguridad.

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Rubio Zea de los delitos de conspiración para traficar fentanilo, fabricación de fentanilo y lavado de dinero.

“El Gobierno reconoce que Rubio Zea no incurrió en violencia ni amenazas de violencia, ni en el uso y posesión de armas de fuego”, indica la fiscalía. Sin embargo, se subraya que su participación como intermediaria fue crucial para facilitar la cadena de suministro del fentanilo hacia el cartel de Sinaloa.

La sentencia contra Rubio Zea será determinada por el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, luego de que ella se declarara culpable en junio del 2025.

La captura de Ana Gabriela Rubio Zea en Guatemala

Rubio Zea fue capturada el 17 de marzo del 2023 junto con el mexicano Sergio Duarte Frías, en la ciudad capital. Ese mismo año, ambos fueron extraditados a Estados Unidos. Pertenecían a la misma estructura criminal de Los Chapitos, aunque con diferentes funciones dentro de la organización.

Otra captura



La guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea, fue capturada y notificada de una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos, por temas relacionados al narcotráfico.



Con estas capturas, suman 7 los detenidos extraditados en lo que va de este año. pic.twitter.com/DS7s6ydOJt — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 17, 2023

Rubio Zea era la intermediaria encargada de adquirir precursores de fentanilo y de lavar dinero del cartel a través de su empresa, mientras que Duarte Frías lavaba fondos mediante el uso de criptomonedas.

Duarte Frías fue condenado el 22 de diciembre del 2025 a seis años y ocho meses de prisión por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La sentencia indica que dirigía un esquema de lavado de dinero con criptomonedas junto a Julio Marín González y Mario Alberto Jiménez Castro, alias “Kastor”. El dinero provenía de la venta de fentanilo en las ciudades de Nueva York, Boston, Denver, Nashville, Omaha y Salt Lake City.