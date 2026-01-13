Operador del cartel de Sinaloa capturado en Guatemala es condenado en EE. UU. por tráfico de fentanilo

El mexicano Sergio Antonio Duarte Frías, capturado en Guatemala por su participación en una operación de tráfico de fentanilo para el cártel de Sinaloa que se desarrollaba entre Guatemala, China, México y Estados Unidos, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por una corte estadounidense.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York dictó sentencia contra el joven de 28 años por conspirar para lavar dinero e importar fentanilo, el 22 de diciembre pasado, 33 meses después de que la Policía lo capturó en la zona 10 capitalina.

Duarte fue detenido junto a la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea, el 17 de marzo del 2023, en operativos simultáneos en Ciudad de Guatemala.

Ambos fueron señalados por las autoridades estadounidenses como piezas clave de la red criminal de Los Chapitos, una estructura conformada por los hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán.

La función de Duarte era blanquear el dinero generado por las actividades ilícitas y coordinar envíos de fentanilo en Estados Unidos, mientras que Rubio Zea era la intermediaria entre el cartel y proveedores de precursores químicos en China, lo que facilitaba la producción masiva de la droga en México.

Duarte permaneció en una prisión guatemalteca hasta octubre del 2023, cuando fue extraditado a EE. UU., donde se declaró culpable por participar en las operaciones financieras y logísticas del cartel de Sinaloa.

Antes de que la corte emitiera un fallo contra Duarte, su abogado alegó que su defendido permaneció en condiciones deplorables en la prisión guatemalteca, situación que no cambió mucho en el país norteamericano, donde se mantenía confinado por más de 22 horas diarias.

“Lamentablemente, si bien Sergio sufrió el confinamiento desde el 17 de marzo hasta el 30 de octubre del 2023 en una prisión guatemalteca, donde había sido atraído para arrestarlo y extraditarlo, fueron deplorables; las condiciones en Brooklyn no son mucho mejores. Los problemas que Sergio ha presenciado y experimentado incluyen: violencia sistemática entre detenidos y entre detenidos y personal, persistente”, expuso la defensa.

Las operaciones de Duarte Frías para Los Chapitos

Según el expediente judicial, Duarte Frías, originario de Culiacán, Sinaloa, México, dirigía un esquema de lavado de dinero mediante criptomonedas junto a Julio Marín González y Mario Alberto Jiménez Castro, alias “Kastor”. El dinero provenía del fentanilo que la organización vendía en las ciudades de Nueva York, Boston, Denver, Nashville, Omaha y Salt Lake City.

“Desde agosto del 2022, Jiménez Castro y Duarte reportaron directamente a un lugarteniente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar –hijo de el Chapo Guzmán–”, señala la acusación.

Entre agosto y diciembre de ese año, ambos habrían recolectado unos 869 mil dólares en ganancias del narcotráfico, que fueron depositados en cuentas de criptomonedas controladas por miembros del cartel.

“Ese dinero fue depositado, por orden de Jiménez Castro y Duarte Frías, en cuentas de criptomonedas controladas por Duarte Frías y otros miembros de alto nivel de su organización de lavado de dinero, que presta servicios al cartel”, detalla la acusación.

Agregó que el dinero era producto de las ventas de fentanilo en Estados Unidos, y las ganancias eran trasladadas a México.

Entre las transacciones documentadas figura una del 25 de agosto del 2022, cuando aproximadamente 20 mil 900 dólares en ganancias de narcóticos fueron recogidos en Denver, Colorado, y depositados en una cuenta de criptomonedas. En diciembre de ese año también se recolectaron 80 mil dólares en Manhattan, Nueva York.

Duarte también coordinó la entrega directa de fentanilo en Estados Unidos. El 9 de enero del 2023 pactó la venta de 10 mil pastillas de fentanilo por 5 mil dólares y un kilogramo de polvo por 15 mil. La transacción culminó el 27 de enero en Burbank, California, donde un asociado del cartel entregó el cargamento en una mochila. La DEA incautó ambos productos.

Luego de esas operaciones, Duarte viajó a Guatemala para reunirse con otros operadores del cartel de Sinaloa, entre ellos Rubio Zea y Humberto Beltrán Cuen, alias “Don Chino”.

Rubio Zea y su rol en el tráfico de fentanilo

El mismo día que Duarte Frías fue detenido, las autoridades capturaron a Ana Gabriela Rubio Zea, alias “Gaby”, en zona 15 de la capital. La guatemalteca se declaró culpable en Nueva York por cargos vinculados al tráfico de fentanilo y lavado de dinero para el cartel de Sinaloa. La sentencia está próxima a dictarse.

Según las autoridades estadounidenses, Rubio Zea era el nexo clave entre el cartel y proveedores de precursores químicos en China. Su empresa, ubicada en Guatemala, habría canalizado compras de hasta 25 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de fentanilo, camufladas en envíos de alimentos o junto a productos legales.

“Desde aproximadamente el 2014 y el 2023, Rubio Zea ha operado como proveedora clave de químicos precursores de fentanilo desde China para narcotraficantes en México”, indicó el Ministerio Público guatemalteco tras su captura.

Además, sostuvo reuniones con un agente encubierto de la DEA, a quien describió cómo realizaba las importaciones y hasta reveló sus planes de viajar a China para visitar las fábricas que le proveían los químicos.

La acusación detalla que Rubio Zea e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, utilizaron aeronaves registradas en EE. UU. y rutas indirectas, como Alemania, para trasladar fentanilo.

Ana Gabriela Rubio Zea en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, antes de ser extraditada a EE. UU. por tráfico de fentanilo (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL )

Don Chino y el tráfico de armas a EE. UU.

Beltrán Cuen, de 70 años, fue detenido un día después del operativo contra Duarte y Rubio. La Policía Nacional Civil informó que el supuesto narcotraficante fue capturado en zona 10 capitalina.

La investigación identificó a Beltrán Cuen como quien ha conspirado con para distribuir fentanilo y negociado para abastecer múltiples kilogramos de fentanilo en Estados Unidos y Australia, quien, además habría negociado el envío de aproximadamente 500 rifles automáticos, 500 pistolas y 20 granadas propulsadas por cohete

Los documentos judiciales señalan que Beltrán traficaba armas y fentanilo para el cartel de Sinaloa. Estados Unidos ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que condujera a su detención.

Durante el 2025, el Gobierno de Guatemala reportó el decomiso de una tonelada de precursores de fentanilo en operativos contra mercadería de exportación. En el 2024, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC indicó que no se registró ningún decomiso de precursores.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. indicó que Los Chapitos fueron designados en el 2012 y en el 2021 por participar o intentar participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o representan un riesgo significativo de contribuir, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.