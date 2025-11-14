Cómo operaba “Lico Valdez”, el extraditable capturado vinculado al narcotráfico

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que el extraditable Adelfo “N”, alias “Lico Valdez”, fue capturado este viernes 14 de noviembre, tras un trabajo coordinado de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC), junto con agencias antidrogas y fiscalías contra la narcoactividad.

El Mingob añadió que se ejecutó una operación dirigida a desarticular estructuras vinculadas al narcotráfico que operan en el nororiente de Guatemala.

“Producto de las investigaciones policiales, se ejecutó un allanamiento en el cual se logró la aprehensión de alias ‘Lico Valdez’, acusado de ser el cabecilla de una célula criminal dedicada al narcotráfico con presencia en el municipio de Los Amates, Izabal”, informó el Mingob.

Señalado por delitos transnacionales

El Ministerio agregó: “Alias ‘Lico Valdez’ tiene una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas”.

“Información de inteligencia estableció que el ahora capturado residía en un inmueble ubicado en la aldea Los Planes de Santa Rosa, Los Amates, Izabal. Las pesquisas permitieron determinar que la estructura criminal bajo su mando utilizó diversos vehículos para la comisión de actividades ilícitas”, aseguró el Mingob.

Añadió que, en seguimiento a estos hallazgos, se reportó la aprehensión del extraditable, quien será trasladado ante la justicia para responder por los señalamientos en su contra.

También se analizarán diversos objetos incautados durante la diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de indicios, según el Mingob.

Indicios contundentes

“Las investigaciones señalan que la célula criminal liderada por alias ‘Lico Valdez’ forma parte de la organización dirigida por Hardy Arely Valdez León, alias ‘Primo’ o ‘Carnal’, con actividades ilícitas registradas en los departamentos de Izabal y Petén”, detalló el Mingob.

Mientras tanto, el Ministerio Público indicó que “‘Lico Valdez’ es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína e ingresarla de manera ilegal a Estados Unidos”.

“De acuerdo con la investigación, las autoridades identificaron una organización de tráfico de drogas que operaba a través de Sur, Centro y Norteamérica, responsable de ingresar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos”, afirmó el MP.

“El capturado fue identificado como miembro de dicha organización desde 2009 hasta abril de 2024. Durante ese periodo, fue responsable de transportar, dirigir y administrar una parte de las actividades del tráfico de cocaína en Guatemala, Honduras y otros países”, concluyó la Fiscalía.

