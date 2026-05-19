Incendio iniciado en pastizales destruye vehículos y una vivienda en la zona 13

Un incendio de grandes proporciones consumió varios vehículos y una vivienda este martes 19 de mayo en la 18 calle y 9.ª avenida de la colonia Aurora 2, zona 13 capitalina, informaron los Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con los socorristas, el fuego comenzó en un área de pastizales y se propagó con rapidez hacia una estructura de construcción simple utilizada para almacenar distintos materiales, así como a automóviles y una motocicleta estacionados en el lugar.

La emergencia obligó al Cuerpo de Bomberos Municipales a movilizar a más de 12 elementos y nueve motobombas para controlar el avance de las llamas. Los cuerpos de socorro trabajaron durante varias horas para evitar que el incendio alcanzara otras áreas cercanas.

Los Bomberos Voluntarios también apoyaron en las labores de combate del fuego, debido a que el siniestro comprometió un área forestal y estructuras próximas al sector afectado.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas ni sobre las causas que originaron el incendio.

Incendio de interfase sucedió en la 18 calle y 9 avenida, colonia Aurora 2, zona 13 capital. Bomberos Voluntarios en el lugar, donde ha sido comprometida área forestal, una estructura de construcción simple donde almaceneban material diverso, varios carros y una motocicleta pic.twitter.com/PsISzLkkpJ — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) May 19, 2026

Hasta el momento elementos del casco rojo se encuentran en el lugar en la etapa de descombramiento para evitar que se reinicien las llamas. pic.twitter.com/4TUA1mKu20 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) May 19, 2026

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