Incendio iniciado en pastizales destruye vehículos y una vivienda en la zona 13

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Incendio iniciado en pastizales destruye vehículos y una vivienda en la zona 13

Un incendio de grandes proporciones destruyó varios vehículos y una vivienda en la colonia Aurora II, zona 13 capitalina, luego de que el fuego se propagara desde un área de pastizales.

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Bomberos Municipales y Voluntarios trabajan para controlar el incendio que destruyó varios vehículos y una vivienda en la colonia Aurora II, zona 13 capitalina. (Foto Prensa Libre: CVB y CBM)

Bomberos Municipales y Voluntarios trabajan para controlar el incendio que destruyó varios vehículos y una vivienda en la colonia Aurora II, zona 13 capitalina. (Foto Prensa Libre: CVB y CBM)

Un incendio de grandes proporciones consumió varios vehículos y una vivienda este martes 19 de mayo en la 18 calle y 9.ª avenida de la colonia Aurora 2, zona 13 capitalina, informaron los Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con los socorristas, el fuego comenzó en un área de pastizales y se propagó con rapidez hacia una estructura de construcción simple utilizada para almacenar distintos materiales, así como a automóviles y una motocicleta estacionados en el lugar.

La emergencia obligó al Cuerpo de Bomberos Municipales a movilizar a más de 12 elementos y nueve motobombas para controlar el avance de las llamas. Los cuerpos de socorro trabajaron durante varias horas para evitar que el incendio alcanzara otras áreas cercanas.

Los Bomberos Voluntarios también apoyaron en las labores de combate del fuego, debido a que el siniestro comprometió un área forestal y estructuras próximas al sector afectado.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas ni sobre las causas que originaron el incendio.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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