Guatemala extradita a EE. UU. a Luis Alberto Osorio, alias “Pupusita”, señalado de narcotráfico

El Ministerio de Gobernación informó que este jueves 6 de noviembre, en un operativo liderado por la Policía Nacional Civil y agentes del Grupo Élite del Sistema Penitenciario, el extraditable Luis Alberto Osorio Mazariegos, alias "Pupusita", fue entregado a autoridades de EE. UU. para que responda ante acusaciones de delitos relacionados con la narcoactividad.

El sindicado es requerido por una corte del Distrito Sur de Florida, pues habría actuado como inversionista y receptor de cargamentos de droga enviados desde Sudamérica, con destino final en EE. UU., afirmó el Mingob.

“Durante el proceso judicial se sometió a la aceptación de cargos y a la extradición”, aseguró el Mingob.

Gobernación recordó que Osorio Mazariegos fue capturado el 1 de agosto en el Aeropuerto Internacional La Aurora y permaneció en prisión provisional hasta este 6 de noviembre.

“En la entrega a autoridades de EE. UU. participó el viceministro de Antinarcóticos, Víctor Hugo Cruz, reafirmando el compromiso del Mingob en la lucha antinarcótica”, añadió la información.

“El detenido es señalado del delito de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia con cantidad detectable de cocaína, con conocimiento, intención y causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos”, afirmó el Ministerio Público el día de la captura.

El ente investigador añadió en esa ocasión: “De acuerdo con la acusación, a inicios de 2019, una investigación realizada por autoridades de cumplimiento de la ley identificó una organización de tráfico de drogas a gran escala que operaba a través de Sur, Centro y Norteamérica, responsable de trasegar grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense”.

