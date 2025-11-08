Capturan en Petén extraditable por tráfico de cocaína y heroína hacia Estados Unidos

El Ministerio Público (MP) informó de la detención de Pedro "O", de 35 años, requerido por la justicia de Estados Unidos, señalado de delitos relacionados con la fabricación, distribución y conspiración para transportar cocaína y heroína.

La captura se realizó en el kilómetro 537, ruta a San Diego, La Libertad, Petén. El operativo fue coordinado con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el MP, el hombre es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por su presunta participación en el ingreso ilegal de grandes cantidades de dichas sustancias a ese país.

Las autoridades identificaron una organización de tráfico de drogas en la que el detenido estaba involucrado, y que operaba en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica.

Además, según las investigaciones, era miembro activo de esa estructura por siete años, desde 2017 hasta agosto de 2024.

Según el MP, era responsable de transportar, dirigir y administrar parte de las actividades del tráfico de cocaína de la organización en Guatemala y otros países.