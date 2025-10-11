Capturan a hondureño con orden de extradición; está señalado de asesinato

Capturan a hondureño con orden de extradición; está señalado de asesinato

La detención ocurrió este 11 de octubre en la colonia Toledo, zona 7 capitalina; con esta, ya son 28 las personas extraditables.

La Redaccción

La Redacción

La PNC detiene en zona 7 capitalina a un hondureño con orden de extradición. (Foto Prensa Libre: PNC)

En un operativo realizado este sábado 11 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre de nacionalidad hondureña con orden de extradición. Está sindicado del delito de asesinato.

La detención ocurrió en la 35 calle y 1.ª avenida de la colonia Toledo, zona 7 capitalina, por agentes de la Comisaría 14. Las autoridades identificaron a la persona como Elder Alejandro Enamorado Pineda, de 32 años, originario de Puerto Cortés, Honduras.

Se informó que será puesto a disposición del juzgado que ordenó su detención, y que personal de INTERPOL lo entregará a la Policía Nacional de Honduras.

Con este caso, suman 28 las personas con orden de aprehensión con fines de extradición. Según la PNC, 16 han sido detenidas por delitos relacionados con narcotráfico y 12 por otros delitos.

El pasado 13 de septiembre se informó de la aprehensión de Juan Carlo Pixola Lara, de 26 años, en un operativo efectuado en la aldea El Coco, Jalpatagua, Jutiapa. Está señalado de homicidio en primer y segundo grado en Maryland, Estados Unidos.

Un día antes fue capturado en San Marcos Hamilton “N”, alias la Osa, por supuesto trasiego de cocaína hacia Estados Unidos.

