Una venganza y crimen organizado: los detalles del tiroteo en el barrio La Casona, Los Amates, Izabal, que dejó tres heridos

Las autoridades investigan dos posibles móviles de la balacera ocurrida en el barrio La Casona, Los Amates, Izabal, contra la familia Gallegos Salguero. El tiroteo dejó a tres personas heridas.

De acuerdo con el reporte oficial, un grupo de hombres con pasamontañas y vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil (PNC) disparó contra quienes se encontraban en el negocio “Centro Frenero y Car Wash Mayorga”.

Hasta el momento se mantienen dos líneas de investigación. La primera indica que un grupo armado que opera entre Izabal y Honduras buscaba a Lester Gallegos Mayorga por una venganza personal.

La segunda hipótesis plantea un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado que operan en Izabal, Petén y la zona fronteriza con Honduras.

Los investigadores detallaron que varias personas se encontraban dentro del taller mecánico y en la parte trasera de una vivienda cuando un convoy de cinco vehículos llegó y los atacó a balazos.

“Los familiares manifestaron que los presuntos sicarios no son del lugar y que posiblemente sean de Honduras”, señala el informe.

Las autoridades también indicaron que Gallegos es cuñado de Miguel Augusto Jordán Canales, alcalde de Los Amates, Izabal, quien habría sido blanco, junto con su esposa, de un atentado el pasado 25 de enero.



El alcalde fue contactado por Prensa Libre y aseguró que no tiene vínculos con las personas de la vivienda donde ocurrió el ataque armado. Agregó que la casa no es de su cuñado, sino que de un pariente lejano de su esposa y espera que las autoridades hagan su trabajo para aclarar la situación y tener un municipio en paz.

¿Quién es Lester Gallegos Mayorga?

Gallegos fue capturado, junto con otros tres hombres, el 18 de abril del 2018, cuando transportaba ganado de forma ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, en San Andrés, Petén. El Juzgado de Primera Instancia Penal de ese departamento lo sentenció a cuatro años de prisión conmutables.

El 15 de diciembre fue detenido nuevamente en San Luis, Petén, cuando trasladaba 70 paquetes con cocaína en un picop.

¿Quiénes resultaron heridos en la balacera?

Una mujer, un hombre y un menor de edad fueron heridos durante el ataque.

Cristian José España Pinzón, de 26 años, recibió un disparo en la pierna derecha y permanece en el Hospital Nacional de Santa Bárbara, Morales, Izabal.

El diagnóstico de Andrés, de 17 años, es reservado y se encuentra en cuidados intensivos en el Hospital de Santa Bárbara.

Claudia Lizeth Madrid Aristondo, de 31 años, caminaba cerca del taller y la vivienda de la familia Gallegos cuando inició la balacera. Al intentar refugiarse, sufrió lesiones en un dedo y en el rostro.

Vista satelital del barrio La Casona, en Los Amates, Izabal, donde ocurrió el ataque armado contra la familia Gallegos Salgueros. (Foto Prensa Libre: Google Maps)

Indicios localizados en la escena del crimen

Los investigadores informaron que se localizaron 87 casquillos en un costado del taller mecánico.

También se documentó un vehículo tipo agrícola, gris, placas P-512KVF, marca Toyota, línea Runner SR5, modelo 2004, a nombre de Ober Granados, que presenta múltiples perforaciones por arma de fuego.

En una segunda escena se encontraron otros 29 casquillos, un intercomunicador negro y 88 indicios balísticos adicionales.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Izabal, que continúa con las pesquisas para esclarecer los hechos.

El portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Jorge Aguilar, informó que la Subdirección General de Investigación Criminal trabaja para ubicar a los responsables del ataque armado.

“Tomemos en cuenta que estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía del Ministerio Público de esa localidad, y la información hasta este momento es muy privilegiada por las unidades investigativas. Por lo tanto, se continúa con ese trabajo. Además, se fortalecerá con la unidad de video forense de la Policía para determinar otros elementos”, indicó el vocero.

Investigadores documentan los indicios balísticos localizados junto al taller mecánico donde ocurrió el tiroteo en Los Amates, Izabal. (Foto Prensa Libre: cortesía)

El ataque contra el alcalde de Los Amates, Izabal

Hace dos semanas, el 25 de enero, sujetos emboscaron a Jordán Canales y su esposa, Karla María Salguero Salguero, en el kilómetro 199.5 de la Ruta al Atlántico.

Según el informe oficial, la pareja salía de una gasolinera cuando comenzaron a dispararles.

"Nos están disparando y se acerca un carro hacia nosotros", le dijo Salguero al jefe edil en ese momento, según el relato de las víctimas a la Policía.

Salguero relató que eran sujetos a bordo de una camioneta tipo agrícola, color gris, quienes les dispararon.

“Miguel Augusto Jordán Canales acelera su vehículo e ingresa a la aldea El Tipón, en Los Amates, y se percata de que a cierta distancia se encuentra otro vehículo estacionado a media calle, sin luces”, detalló la Policía.

El alcalde recordó que el número de placa de ese vehículo gris era P-525, pero no logró ver las letras siguientes. "En ese momento le dio miedo, aceleró su vehículo y logró rebasar para incorporarse nuevamente a su carril", detalla el informe.

Jordán y Salguero fueron perseguidos, y en una zona de túmulos los sicarios “casi los alcanzan y colisionan”, relataron las víctimas.

“En ese instante efectuaron varios disparos de proyectil de arma de fuego”, dijeron a los investigadores.

El alcalde aceleró y condujo hasta la sede de la PNC de Los Amates para pedir apoyo a los agentes. Un grupo de uniformados tomó datos de los vehículos sospechosos e inició la búsqueda.

A unos nueve kilómetros de la sede policial fueron ubicados los dos carros que habrían sido utilizados por los presuntos sicarios para atentar contra el jefe edil.

“A un costado del campo de futbol de la aldea El Rico, Los Amates, Izabal, fueron interceptados tres sujetos que se conducían a bordo de dos vehículos tipo agrícola, posiblemente implicados en el atentado”, detalló la PNC.

Agentes de la PNC capturan a tres sospechosos de atacar al alcalde de Los Amates, Izabal, y a su esposa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Los sospechosos fueron identificados como Hugo Alexander Zacarías, de 32 años; Yanier Eduardo Chacón Hernández, de 28, y Harlían José Pineda Estrada, de 39. Según la Policía, los tres residen en Los Amates.

Además, se incautaron dos camionetas tipo agrícola, con placas P-0525JTH y P-0172JWG, modelos 2015 y 2005. Los propietarios de ambos vehículos también residen en Los Amates, según el reporte.

La esposa del alcalde, publicó poco después del incidente que no habían sido atacados a balazos, sino que hombres que estaban en una gasolinera hicieron disparos al aire, pero las autoriddes sí los procesaron por el supuesto ataque.