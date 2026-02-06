Ataque armado en Izabal habría sido contra el cuñado del alcalde de Los Amates, detallan investigaciones

A las 14.24 horas del 5 de febrero, un comando armado atacó un negocio ubicado en el barrio La Casona, Los Amates, Izabal, y, de acuerdo con los encargados del caso, el atentado habría sido contra Lester Gallegos Mayorga, cuñado de Miguel Augusto Jordán Canales, alcalde de ese municipio.

Las primeras pesquisas indican que los agresores, a bordo de cinco vehículos y vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil (PNC), dispararon contra Gallegos, quien se encontraba dentro del taller mecánico Centro Frenero y Car Wash Mayorga.

El tiroteo dejó tres personas heridas: dos guardaespaldas de Gallegos y una mujer que transitaba por el sector.

“El ataque fue repelido por los guardaespaldas del sujeto a quien iba dirigido el ataque”, dijo uno de los encargados del caso.

Gallegos fue capturado, junto a otros tres hombres, el 18 de abril del 2018, cuando transportaba ganado de forma ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, en San Andrés, Petén. El Juzgado de Primera Instancia Penal de ese departamento lo sentenció a cuatro años de prisión conmutables.

El 15 de diciembre fue detenido nuevamente en San Luis, Petén, cuando trasladaba 70 paquetes con cocaína en un picop.

Fiscales del MP recolectan más de 80 indicios balísticos y documentales en el taller mecánico donde ocurrió el ataque armado en Los Amates, Izabal.

El portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Jorge Aguilar, indicó que la Subdirección General de Investigación Criminal está trabajando para dar con los presuntos responsables del ataque armado.

"Tomemos en cuenta que estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía del Ministerio Público de esa localidad y la información hasta este momento es muy privilegiada por las unidades investigativas, por lo que se continúa con ese trabajo. Además, se fortalecerá con la unidad de video forense de la policía para determinar otro tipo de situaciones", dijo el vocero.

Alcalde, su esposa y cuñado, blanco de ataques armados

Hace dos semanas, el 25 de enero, sujetos emboscaron a Jordán Canales y su esposa, Karla María Salguero Salguero, en el kilómetro 199.5 de la Ruta al Atlántico.

Según el informe oficial, la pareja salía de una gasolinera cuando comenzaron a dispararles.

"Nos están disparando y se acerca un carro hacia nosotros", le dijo Salguero al jefe edil en ese momento, según el relato de las víctimas a la Policía.

Salguero relató que eran sujetos a bordo de una camioneta tipo agrícola, color gris, quienes les dispararon.

“Miguel Augusto Jordán Canales acelera su vehículo e ingresa a la aldea El Tipón, en Los Amates, y se percata de que a cierta distancia se encuentra otro vehículo estacionado a media calle, sin luces”, detalló la Policía.

El alcalde recordó que el número de placa de ese vehículo gris era P-525, pero no logró ver las letras siguientes.

"En ese momento le dio miedo, aceleró su vehículo y logró rebasar para incorporarse nuevamente a su carril", detalla el informe.

Jordán y Salguero fueron perseguidos, y en una zona de túmulos los sicarios “casi los alcanzan y colisionan”, relataron las víctimas.

“En ese instante efectuaron varios disparos de proyectil de arma de fuego”, dijeron a los investigadores.

El alcalde aceleró y condujo hasta la sede de la PNC de Los Amates para pedir apoyo a los agentes.

Un grupo de uniformados tomó datos de los vehículos sospechosos e inició la búsqueda.

Agentes de la PNC capturan a tres sospechosos de atacar al alcalde de Los Amates, Izabal, y a su esposa. (Foto Prensa Libre: PNC)

A unos 9 kilómetros de la sede policial fueron ubicados los dos carros que habrían sido utilizados por los presuntos sicarios para atentar contra el jefe edil.

“A un costado del campo de futbol de la aldea El Rico, Los Amates, Izabal, fueron interceptados tres sujetos que se conducían a bordo de dos vehículos tipo agrícola, posiblemente implicados en el atentado”, detalló la PNC.

Los sospechosos fueron identificados como Hugo Alexander Zacarías, de 32 años; Yanier Eduardo Chacón Hernández, de 28, y Harlían José Pineda Estrada, de 39. Según la Policía, los tres residen en Los Amates.

Además, se incautaron dos camionetas tipo agrícola, con placas P-0525JTH y P-0172JWG, modelos 2015 y 2005. Los propietarios de ambos vehículos también residen en Los Amates, según el reporte.

La esposa del alcalde, publicó poco después del incidente que no habían sido atacados a balazos, sino que hombres que estaban en una gasolinera hicieron disparos al aire, pero las autoriddes sí los procesaron por el supuesto ataque.

Se trató de contactar por la vía telefónica a Miguel Augusto Jordán Canales, alcalde de Los Amates, para conocer su postura sobre estos incidentes armados, pero no respondió las llamadas.