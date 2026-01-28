Hombres ebrios dispararon al aire cuando el alcalde de Los Amates, Izabal, conducía su vehículo, señala el MP

El pasado 25 de enero, el alcalde de Los Amates, Izabal, Miguel Augusto Jordán Canales, y su esposa, Karla María Salguero Salguero, salieron de una gasolinera ubicada en el kilómetro 199.5 de la ruta al Atlántico. Al tiempo y en las cercanías, un grupo de hombres hizo disparos al aire, según el informe oficial de la Policía Nacional Civil (PNC).

El Ministerio Público indicó que la Fiscalía Municipal de Morales, Izabal, da seguimiento a un incidente armado ocurrido en la aldea El Rico, donde tres personas realizaron disparos contra el vehículo en el que se transportaba el jefe edil junto a su esposa.

Agregó que los fiscales llevaron a cabo diligencias en el lugar de los hechos, donde recopilaron indicios balísticos y entrevistaron a agentes de la PNC y al alcalde.

“De manera preliminar, se logró la captura de tres personas, quienes fueron sindicadas del delito de disparos sin causa justificada. Según la información inicial, los detenidos se encontraban bajo efectos de licor y realizaron disparos al aire, al momento en que el vehículo del jefe edil transitaba por el lugar”, señaló el MP.

Entrevista al alcalde señala una posible emboscada

“Al salir de la gasolinera escucharon varias detonaciones de proyectil de arma de fuego”, dice el informe de la Policía.

Salguero relató que eran unos sujetos a bordo de una camioneta tipo agrícola, color gris, quienes les dispararon.

“Miguel Augusto Jordán Canales acelera su vehículo e ingresa a la aldea El Tipón, en Los Amates, y se percata de que a cierta distancia se encuentra otro vehículo estacionado a media calle, sin luces”, detalló la Policía.

El alcalde recordó que el número de placa de ese vehículo gris era P-525, pero no logró ver las letras siguientes.

"En ese momento le dio miedo, aceleró su vehículo y logró rebasar para incorporarse nuevamente a su carril”, detalla el informe.

Jordán y Salguero fueron perseguidos, y en una zona de túmulos, los sicarios “casi los alcanzan y colisionan”, relataron las víctimas.

“En ese instante efectuaron varios disparos de proyectil de arma de fuego”, dijeron a los investigadores.

El alcalde, electo por el partido Todos, aceleró y condujo hasta la sede de la PNC de Los Amates para solicitar apoyo a los agentes.

En la aldea El Rico, Los Amates, Izabal, fueron capturados Hugo Alexander Zacarías, de 32 años; Yanier Eduardo Chacón Hernández, de 28, y Harlían José Pineda Estrada, de 39. Según la Policía, los tres residen en Los Amates. Los tres siguen esperando a ser escuchados por un juez en la audiencia de primera declaración.