PNC desactiva red de vigilancia ilegal presuntamente utilizada por pandilleros en la zona 18

Varias cámaras de seguridad que, al parecer, fueron colocadas de forma irregular en distintos puntos de la zona 18 fueron retiradas por la Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo del Ejército. Esto forma parte de los operativos de seguridad que se desarrollan durante el estado de Sitio vigente en el país.

Según indicó el portavoz de la PNC, César Mateo, estas cámaras de videovigilancia fueron descubiertas en los operativos realizados desde el sábado 24 de enero en ese sector.

El vocero policial indicó que se presume que estas cámaras son utilizadas por pandilleros del Barrio 18 “para vigilar los movimientos de sus víctimas” y cometer delitos como extorsión y asesinato, además de controlar a las personas y vehículos que ingresan o salen del sector.

¿Dónde se ubicaron las cámaras?

Durante los recorridos realizados por las fuerzas combinadas de seguridad, se detectaron estos aparatos en distintos puntos de la zona 18.

Las cámaras fueron halladas en el bulevar San Rafael, a un costado de la estación de Bomberos. Otras fueron ubicadas en el bulevar Alamedas III, y otras en el interior de la colonia El Limón. Los seis aparatos de vigilancia que según el Ministerio de Gobernación fueron localizados, estaban instalados en postes del alumbrado público por lo que fueron deshabilitadas por el personal de la PNC.

Operativos continúan este domingo

Mateo indicó que los operativos en la zona 18 continúan este domingo en conjunto con efectivos del Ejército. Desde temprano se desarrollan en las colonias El Limón, Juana de Arco, La Candelaria y el asentamiento Esquipulitas, sectores intervenidos desde el sábado, así como en San Rafael y el asentamiento Nueva Jerusalén.

Las fuerzas combinadas también extendieron los operativos a los sectores 1, 2 y 3 de la aldea Santa Lucía Los Ocotes y la colonia Las Conchas, en la zona 25, donde en las últimas semanas se han registrado hechos violentos atribuidos principalmente al Barrio 18.

Durante estos operativos se identifican personas y vehículos para verificar que estén solventes y no tengan orden de captura ni problemas con la ley.

También se mantiene presencia policial en el barrio El Gallito y en la colonia El Recuerdo, zona 3, así como en la Manuel Colom Argueta, zona 2.

Resultados de las últimas 24 horas

Según informó el vocero policial, durante los operativos realizados el sábado en el barrio El Gallito, las fuerzas de seguridad decomisaron varios envoltorios con droga —cocaína, crac, mariguana y heroína—, una pistola de gas comprimido, una mira telescópica y dinero en efectivo presuntamente producto de la venta de droga.

En las últimas 24 horas se capturó a 137 personas por distintos delitos: 109 en flagrancia y el resto por órdenes de captura.

Mateo indicó también que en Los Amates, Izabal, se decomisaron dos fusiles, además de otras 11 armas de fuego a nivel nacional.

Se recuperaron tres motocicletas y dos vehículos con reporte de robo. También fueron consignadas más de cien motocicletas por carecer de la documentación respectiva o por alteraciones, afirmó el portavoz de la PNC.

Resultados de la primera semana del estado de Sitio

Según datos de la PNC, durante la primera semana del estado de Sitio —del 18 al 24 de enero— se reportaron:

896 personas capturadas, tanto en flagrancia como por órdenes de captura emitidas por distintos juzgados.

91 armas de fuego de distintos tipos y calibres incautadas.

30 motocicletas y 4 vehículos recuperados con reporte de robo.